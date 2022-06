Les meilleures armes sur Warzone | Tier list Warzone Pacific Saison 3

Découvrez la tier list des meilleures armes de Warzone Pacific Saison 3. Copiez les meilleures classes pour enchaîner les Top 1 !

Après Modern Warfare et Black Ops Cold War, l’ère Vanguard a enfin débuté sur Warzone. Le battle royale propose à ses joueurs un arsenal colossal. Plus de 120 armes dont certaines avec plusieurs versions, et une quantité astronomique d’accessoires. Si l’on ajoute à cela les atouts, on comprend rapidement qu’il y a autant de façons de jouer à ce battle royale qu’il y a de joueurs.

Néanmoins, l’équilibrage d’un jeu vidéo n’est jamais parfait, et une méta finit toujours par se mettre en place. Warzone ne fait pas exception à la règle, et il est évident que certaines armes et classes sortent du lot.

Advertisement

Afin de maximiser vos chances de victoire, vous avez donc tout intérêt à optimiser votre arsenal de classes personnalisées. Découvrez notre tier list des meilleures armes sur Call of Duty: Warzone Pacific pour la Saison 3.

Tier list des armes Warzone Saison 3

Tier S

Au sein du Tier S, on retrouve tout simplement les quelques armes qui dominent la méta. Les joueurs se plaignent de ces armes sur Twitter ou Reddit, appelant bien souvent à les nerfs, mais le fait est là : si vous souhaitez gagner à tout prix, c’est par ici qu’il faut chercher.

Armaguerra 43

Bien que les dégâts de base de cette arme soient légèrement inférieurs à ceux de beaucoup d’autres mitraillettes de Warzone, cette mitraillette compense largement grâce à sa cadence de tir dévastatrice. Et ce même après ses nerfs.

Advertisement

BAR

Le BAR est un fusil d’assaut semi-automatique de l’armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Il se révèle être une arme très intéressante sur Warzone grâce à sa puissance accrue.

Carabine Cooper

La carabine Cooper est un fusil d’assaut de la Saison 1 de Warzone X Vanguard. Elle dispose d’une bonne puissance de feu et d’une vitesse accrue.

H4 Blixen

La Saison 3 Rechargée de Vanguard a ajouté cette mitraillette qui semble avoir un énorme potentiel dans sa catégorie.

Le Maschinenpistole 40 plus connu sous l’appellation MP-40 est une formidable mitraillette automatique de Vanguard. Efficace et légère, la SMG a tous les atouts pour enchaîner les kills sur Warzone. En ce moment, c’est l’arme méta par excellence !

Advertisement

Le fusil d’assaut NZ-41 de Vanguard fournit une bonne puissance de tir dans les combats rapprochés. Il manque de précision à longue portée à cause d’un recul présent, mais qui peut être corrigé avec certains accessoires.

Owen

L’Owen est une SMG automatique de la Seconde Guerre mondiale avec une très bonne précision. Son chargeur de base n’est cependant pas le plus esthétique…

STG44

Le STG44 de Vanguard est un fusil d’assaut équilibré capable d’être utilisé dans presque toutes les situations dans Warzone. L’AR dispose d’une bonne maniabilité ainsi qu’une excellente cadence de tir et des dégâts monstrueux.

Advertisement

Type 100

La famille des “Type” est très nombreuse dans Vanguard. Le Type 100 est un pistolet-mitrailleur japonais excellent à moyenne portée et très mobile.

Welgun

La Welgun est une arme de la Saison 1 de Warzone Pacific. La Welgun est une mitraillette rapide et mobile qui est extrêmement redoutable à courte portée.

XM4

Le XM4 est un fusil d’assaut très complet sur le battle royale depuis le début sur Warzone. C’est la variante des années 80 du M4A1.

Tier A

Vous cherchez une arme puissante qui pourra sans problème vous emporter vers la victoire si vous l’utilisez bien ? Dans le Tier A, vous trouverez bon nombre d’excellentes options pour votre arsenal.

Advertisement

La Kalachnikov est le fusil d’assaut le plus représenté et l’un des plus puissants sur Call of Duty. L’AK-47 ne déroge pas à la règle sur Warzone.

Automate

Voici un véritable fusil d’assaut de Vanguard efficace à longue portée. L’Automate dispose d’un faible recul ce qui permet à l’arme d’être stable et précise. Excellente option sur Warzone.

L’AX est un redoutable sniper sur Warzone. Le fusil de précision bénéficie d’une puissance de feu phénoménale.

Bullfrog

La Bullfrog est une mitraillette à la cadence de tir élevée, spécialement conçue pour faire des ravages dans les combats à courte portée si vous visez bien la tête de votre adversaire.

C58

Le C58 est un puissant fusil d’assaut qui a subi un nerf lors du lancement de la Saison 6 (CW), mais qui dispose toujours d’une excellente puissance de feu ainsi qu’une bonne précision. Toujours dévastateur bien qu’impopulaire sur le battle royale.

FARA 83

Grâce aux nerfs d’autres d’armes, le FARA 83 est devenu l’un des fusils d’assaut les plus puissants du jeu. Sur Warzone, l’AR est monstrueuse.

Fusil 3-lignes

Avec ce fusil de précision au coup par coup, vous devrez pouvoir faire des dégâts importants aux adversaires. Néanmoins, le fusil 3-lignes de Vanguard bénéficie d’une cadence de tir plus faible donc il faudra bien viser le haut du corps.

Grau 5.56

La Grau est une arme bien connue sur le BR. Le fusil d’assaut a dominé pendant de nombreux mois la meta de Warzone et cela n’est pas prêt de s’arrêter…

HDR

Le HDR est sans aucun doute l’un des plus puissant fusil de précision sur Warzone. Avec une bonne classe, le HDR vous permettra de dominer vos adversaires.

K31 Suisse

Le K31 Suisse est toujours une arme qui excelle sur Warzone et ce malgré le fait que le Kar98k soit actuellement légèrement supérieur, mais qui sait pour combien de temps encore ?

Kar98k (MW & VG)

Le Kar98k est maintenant le fusil de sniper qui règne en maitre sur Warzone. Cette arme dépasse même le réputé K31 Suisse. Mais attention son rival rode et ses deux la changent régulièrement de positionnement entre eux.

Un nouveau Kar98k est arrivé sur Warzone. Celui de Vanguard possède une très bonne vitesse de tir et sa précision permet d’enchaîner facilement les éliminations en Battle Royale.

KG M40

Ce fusil d’assaut relativement nouveau coche toutes les cases avec sa cadence de tir solide, ses très bons dégâts par tir, et sa portée séduisante.

Kilo 141

Le Kilo 141 est un fusil d’assaut redoutable sur Warzone. Il est très précis et possède une bonne cadence de tir.

Krig 6

Le Krig 6 est à l’origine un fusil d’assaut de Black Ops Cold War. Sur Warzone, l’arme est dévastatrice et ne compte plus ses top 1.

M13

Le M13 n’a jamais été utilisé à sa juste valeur sur Warzone. Le fusil d’assaut excelle dans les phases de jeu à moyenne et courte portée.

M4A1

Le M4A1 est un célèbre fusil d’assaut dans Warzone. C’est aussi la version moderne du fusil d’assaut XM4 de BOCW.

La MAC-10 est l’une des mitraillettes les plus puissantes dans les 1v1. Sa folle cadence de tir est son principal atout.

Milano 821

La Milano 821 fait partie de ces mitraillettes à la cadence de tir ultra rapide, mais avec un recul qu’il faut restreindre avec certains accessoires.

MP5 (CW & MW)

La mitraillette MP5 de CW est toujours autant populaire sur Warzone. Elle reste extrêmement efficace lors des combats en 1v1 à courte portée. Misez dessus pour la saison actuelle.

La MP5 de Modern Warfare est une arme relativement puissante et mobile à courte distance. Il y a en réalité peu de différences entre les deux versions.

MP7

La MP7 a subi de nombreux nerfs par les développeurs pour affaiblir sa puissance lors des précédentes saisons. Néanmoins, elle reste très fiable pour gagner vos duels et éliminer vos adversaires.

PP19 Bizon

La PP19 Bizon est une mitraillette capable d’enchainer les éliminations sur le BR de Warzone. Une fois bien équipée, la Bizon risque de vous surprendre.

Le retour de la PPSH-41 dans CoD Vanguard amène donc la mitraillette à rejoindre le battle royale de Warzone. Sa puissance de feu et sa cadence de tir indécente font de la PPSH une arme redoutable.

OTs 9

L’OTs 9 est une petite mitraillette puissante, rapide et très efficace. Un gros danger dans les parties publiques…

SP-R 208

Le fusil de précision SP-R 208 est un des meilleurs de sa catégorie grâce à sa rapidité et sa précision stupéfiante.

UGR

Cette mitraillette de Black Ops Cold War a un énorme potentiel dans sa catégorie mais il lui manque encore quelques plus pour atteindre le niveau des SMG du tier S.

Vargo 52

Le Vargo 52 est le tout nouveau fusil d’assaut de Black Ops Cold War. Infligent de sérieux dégâts tout en ayant une excellente précision, cette arme est redoutable à toutes les distances.

ZRG 20mm

Le ZRG 20 mm est un fusil de précision très intéressant sur Warzone. Certains accessoires lui permettent de se hisser au même niveau que les meilleurs snipers du jeu.

Tier B

Efficaces, mais pas surpuissante, les armes du Tier B ne sont pas à sous-estimer.

L’AK-74u est issu de Black Ops Cold War. La mitraillette est dotée d’une excellente cadence de tir et d’une bonne mobilité. Parfait pour faire des ravages sur Warzone.

AS44

Fusil d’assaut soviétique de la Seconde Guerre mondiale, idéal pour les combats à courte et moyenne portée. L’arme peut rivaliser avec des SMG grâce aux tirs automatiques très rapides. Une légère ressemblance avec la fameuse AK-47 mais moins puissante.

AS VAL

L’AS VAL n’est pas un fusil d’assaut qui fait beaucoup parler et pourtant, l’arme possède une très bonne cadence de tir pour une AR. Bien équipée, elle est capable de faire beaucoup de dégâts sur Warzone.

Bren

Mitrailleuse lourde CoD Vanguard, la Bren fait d’énormes dégâts, mais il faut équiper certains accessoires pour compenser son recul élevé. L’arme reste néanmoins un choix plus qu’intéressant en battle royale.

Bruen MK9

La Bruen MK9 n’est pas étrangère aux joueurs de Warzone. La mitrailleuse a dominé sa catégorie pendant de nombreuses saisons. Elle est encore redoutable sur le BR.

CR-56 AMAX

Le fusil d’assaut CR-56 AMAX devenu au fil du temps omniprésent sur Warzone. L’arme offre aux joueurs une excellente précision et des dégâts considérables.

La mitraillette CX-9 de Modern Warfare est arrivée sur Warzone après une attente de plusieurs mois. Elle est efficace dans de nombreuses situations.

DP27

Le fusil-mitrailleur DP27 inflige des dégâts intéressants, mais manque de fluidité. La mitrailleuse reste une option de seconde zone.

EM2

Le fusil d’assaut EM2 a été introduit lors de la Saison 5 (CW) de Warzone. Lent, mais extrêmement puisant, l’EM2 n’est pas à sous-estimer.

Fennec

Si vous êtes un joueur hyper agressif au corps-à-corps, la Fennec est faite pour vous. Même si la mitraillette est moins puissante que les précédentes saisons, elle n’en reste pas moins redoutable.

FFAR 1

Le FFAR 1 fait partie des meilleurs fusils d’assaut du jeu. Bien équipé, il a un potentiel très impressionnant sur Warzone.

Le JAK-12 est un fusil à pompe qui fait peu de bruit sur Warzone. Pourtant, il possède une bonne portée en comparaison aux autres armes de sa catégorie.

LAPA

La LAPA est une mitraillette de la Saison 6 (CW) de Warzone. Elle a été introduite à l’occasion de l’événement Halloween The Haunting. Elle est très efficace !

LC10

La LC10 est une surpuissante mitraillette de Warzone et Black Ops Cold War. Grâce à sa mobilité et sa folle cadence de tir, la LC10 est très redoutée sur le BR.

Lw3 Tundra

Le LW3 Tundra est un fusil de précision issu de BOCW. C’est un sniper très complet et qui est agréable à jouer sur Warzone.

M1912

Le nom M1912 ne vous est peut-être pas familier, mais il s’agit bien de la Thompson avec son célèbre chargeur “camembert”. Avec cette SMG automatique, vous ne manquerez pas de munitions afin d’anéantir tous les adversaires sur la carte Pacific.

M1916

Le M1916 est le nouveau sniper de Warzone. Puissante et précise, cette arme s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures de sa catégorie.

MG 82

La MG 82 est déjà une redoutable mitrailleuse automatique. Elle possède la meilleure cadence de tir de sa catégorie et son recul est très modéré. Arme meta au tout début de sa sortie, elle a rapidement reçu des nerfs assez conséquents.

Nikita AVT

Le fusil d’assaut Nikita AVT possède la meilleure cadence de tir de sa catégorie et inflige d’excellents dégâts tout en étant précis.

La PPSh-41 version Cold War est une mitraillette disposant d’une très bonne cadence de tir et d’un chargeur rempli à bloc. Elle monte en puissance à chaque nouvelle saison…

Pelington 703

Le Pelington 703 est un bon fusil de précision. Mobile et facile d’utilisation, il manque néanmoins d’un peu de puissance pour se hisser au rang des meilleurs snipers sur Warzone.

PKM

La PKM fait partie des meilleures mitrailleuses du BR. Elle est puissante et idéale pour anéantir une escouade ennemie.

Le fusil d’assaut RAM-7 terrasse les joueurs de Warzone avec son faible recul et sa cadence très rapide.

Sten

La Sten est une mitraillette britannique de CoD Vanguard. Elle dispose d’une cadence de tir améliorée.

Volk

Le Volkssturmgewehr est un fusil d’assaut moins intéressant sur Warzone que sur Vanguard. C’est une AR facilement maniable, mais plus efficace à courte portée qu’à longue distance. Les SMG restent de meilleures options sur le battle royale.

Whitley

La Whitley a fait ses débuts sur Warzone lors du coup d’envoi de la Saison 2. Cette LMG a les meilleurs dégâts par tir de toutes les mitrailleuses légères de Vanguard.

Tier C

On commence à entrer dans le ventre mou de cette tier list. Ici, on retrouve des armes qui, loin d’être inutiles, commenceront à avoir du mal à rivaliser contre les poids lourds de la meta.

L’AK-47 de Modern Warfare est moins performante sur Warzone que sa collègue de Cold War. Avec les bons accessoires, elle reste tout de même une bonne AR.

Comme indiqué, l’AN-94 fait partie de notre tier list C de Warzone. Le fusil d’assaut est bon, mais il est nettement en dessous par rapport aux meilleures armes de sa catégorie.

AUG (MW)

L’AUG de Modern Warfare est une SMG qui monte en puissance sur Warzone. Choisissez des accessoires qui améliorent sa stabilité et son recul, vous aurez alors une très bonne mitraillette entre les mains.

FAL

Le FAL a subi de nombreux nerfs lui aussi et il est clair qu’il est moins puissant qu’avant. Le fusil d’assaut semi-automatique génère toujours de bons dégâts.

FiNN LMG

Si vous êtes un fan des grosses mitrailleuses, la FiNN LMG peut être une bonne alternative à la Bruen MK9 ou la Stoner 63.

FN Scar 17

Le FN Scar 17 n’est pas considéré comme le meilleur fusil d’assaut, mais il dispose de capacités raisonnables. Il peut servir de bonne alternative sur Warzone grâce à un buff lors de la saison précédente.

Fusil antichar Gorenko

Fusil de précision de la Saison 1 de Warzone X Vanguard, le Gorenko était déblocable au Palier 31 du Battle Pass. L’arme est cependant très loin dans la meta actuelle.

Grav

Le Grav était un nouveau fusil d’assaut de la Saison 6 (CW). Cette arme semble relativement puissante à longue et moyenne distance.

ITRA Burst

L’ITRA Burst est un autre fusil d’assaut semi-automatique de Vanguard qui offre d’excellents dégâts à moyenne et longue distance.

M16

Le M16 est très présent sur le battle royale de Warzone. Le fusil d’assaut inflige d’énormes dégâts grâce à ses puissantes rafales de balles.

M82

Le M82 est la version des années 80 du Barrett de Black Ops Cold War. Le fusil de précision est puissant, mais manque de mobilité.

MG42

Fusil-mitrailleur disposant d’un impressionnant chargeur de plus de 100 munitions. Le MG-42 de Vanguard est redoutable sur Warzone grâce à sa puissance.

Oden

Le fusil d’assaut Oden est une arme polyvalente. En effet, elle peut être utilisée dans les combats à courte et à moyenne portée.

P90

La P90 est une mitraillette réputée pour son importante cadence de tir qui fera des jaloux sur Warzone…

Le QBZ-83 a reçu quelques améliorations et depuis, il est maintenant au même niveau de certains fusils d’assaut les plus prisés sur Warzone.

RPD

Le RPD est une vieille connaissance dans l’univers Call of Duty. Le fusil-mitrailleur n’est pas le plus puissant de sa catégorie, mais les joueurs qui l’utilisent sont très efficaces sur Warzone.

Stoner 63

La mitrailleuse lourde est une véritable machine de guerre sur Warzone. La Stoner 63 possède une solide cadence de tir et des dégâts dévastateurs.

Tec-9

Nouvelle arme de la Saison 5 (CW) de Warzone, la mitraillette Tec-9 est arrivée avec des dégâts un peu trop puissant. Petite et mobile, la SMG faisait des ravages sur Verdansk et Rebirth Island. Sur Pacific, c’est plus compliqué…

Type 99

Le Type 99 est un fusil de précision à verrou de Vanguard. Mobile et facilement maniable, il permet de se déplacer rapidement sur la map Pacific.

Uzi

L’Uzi est une mitraillette très efficace à courte portée. A part dans les combats à courte portée, l’utilisation de cette arme est limitée sur Warzone.

Tier D

Pour que des armes soient jugées comme puissantes, il faut bien que d’autres soient faibles. À moins d’avoir une énorme affinité pour l’une des options dans ce tier, vous feriez sans doute mieux d’opter pour un arsenal plus efficace.

Arbalète

L’arbalète est une arme atypique sur Warzone. Si vous voulez vous tenter des défis insolites, cette arme est faite pour vous.

Balayeuse

Ce fusil à pompe peut être dévastateur entre de bonnes mains. La Balayeuse n’a qu’un seul objectif : infliger des dégâts colossaux à faible distance.

DMR 14

Ancienne gloire de Warzone, le DMR 14 a perdu de sa superbe, mais il n’en reste pas moins une très bonne arme à moyenne et longue portée.

Dragunov

Le Dragunov est bien connu sur Call of Duty, en revanche sur Warzone, on a l’impression parfois qu’il tire des balles en caoutchouc…

Fusil à pompe de combat

Le fusil à pompe de combat de Vanguard est puissant et dispose d’une bonne portée

Gallo SA12

Le fusil à pompe Gallo SA12 est une très bonne arme pour se débarrasser rapidement des campeurs dans certains bâtiments… Meilleure arme de sa catégorie.

Groza

La Groza est sûrement l’une des armes les plus sous-cotées de sa catégorie. Le fusil d’assaut est très précis et met rapidement au sol les autres joueurs sur Warzone.

La Holger n’est pas une mitrailleuse avantageuse dans la meta de la saison actuelle de Warzone.

ISO

L’ISO est une mitraillette assez peu utilisée par les joueurs sur Warzone. Pourtant, elle a une bonne précision et une cadence de tir rapide.

KSP 45

Si vous avez une bonne précision, la KSP 45 est une mitraillette qui peut faire des dégâts intéressants.

M91

La M91 est au même niveau que la Holger-26. Il y a d’autres mitrailleuses sur Warzone bien plus efficace.

Model 680

Le Model 680 fait un peu acte de présence sur Warzone. On ne vous le recommande pas vraiment si vous voulez gagner vos duels.

Origin 12

Il est bien en dessous de certains fusils à pompe de sa catégorie comme le Gallo, mais l’Origin 12 reste utilisable sur Warzone.

Bon, puissant et rapide, mais… le R9-0 a été patché et il n’est plus aussi sensationnel qu’à ses débuts sur Warzone. Cependant, il reste un fusil à pompe sympa à utiliser.

Rytec AMR

Le Rytec AMR a beau être une variante du Barrett, le fusil de précision ne lui rend pas un bel hommage de sa puissance sur Warzone.

Striker 45

La Striker 45 est une mitraillette qui a bien du mal à s’imposer sur Warzone. Peut-être que son heure viendra un jour…

Le SVT-40 est un fusil tactique semi-automatique de CoD Vanguard. Son gros calibre lui confère une bonne puissance de feu. Malheureusement, sa faible cadence de tir et son recul élevé sont de trop gros malus pour l’arme.

Type 11

La Type 11 est une mitrailleuse automatique légère dotée d’une bonne maniabilité. Elle n’a cependant pas assez de points forts pour être mieux classée.

Tier E

À chaque meta de Warzone, on retrouve toujours quelques armes extrêmement faibles qui paraissent à peine plus efficaces qu’un pistolet à bille. On a l’impression de toujours tomber sur elles au début de nos parties, et il faut parfois apprendre à faire avec.

.410 Ironhide

Le .410 Ironhide est un fusil à pompe de Warzone qui inflige des dégâts assez importants lors de l’impact de chaque balle. Cependant, il est très peu utilisé sur le BR…

725

Efficace à très courte portée, sinon le 725 n’est pas vraiment un fusil à pompe à recommander.

AUG (CW)

L’AUG de Cold War n’est pas la meilleure des deux versions. Classée comme un fusil tactique, l’arme peut cependant être assez efficace si vous visez bien.

Le CARV.2 était un bon fusil tactique qui offrait une excellente précision et de bons dégâts. Malheureusement, il n’excelle plus dans cette saison.

Chasseur d’ombres R1

Le Chasseur d’ombres R1 est une arme spéciale ajoutée lors de la Saison 2 de Warzone et BOCW. L’arbalète n’est pas vraiment utilisée par les joueurs qui veulent à tout prix un top 1, mais si vous voulez modifier votre façon de jouer au BR, pourquoi ne pas tester le R1 ?

Double canon

Le Double canon est un fusil à pompe spécial de Vanguard avec seulement 2 cartouches, il est super efficace à très courte portée et c’est tout…

L’EBR-14 est un fusil tactique de seconde catégorie. Il n’est pas du tout au même niveau que ses concurrents.

Einhorn à barillet

Le fusil à pompe à barillet possède une cadence de tir très intéressante qui est sa principale force. Cependant, ses dégâts sont fortement réduits si votre adversaire se trouve à une distance assez lointaine.

FR 5.56

Le FR 5.56 a perdu de sa superbe au fil du temps. Il manque cruellement d’efficacité. Le fusil d’assaut n’est plus l’ombre que de lui-même sur Warzone…

Le fusil semi-automatique G-43 est une arme à feu de Vanguard qui est arrivée sur Warzone grâce au crossover entre les deux jeux. L’arme possède une cadence de tir élevée.

Gracey automatique

Dans Warzone, le Gracey automatique n’est utilisable qu’au corps-à-corps. Le fusil à pompe reste une option de seconde zone.

Hauer 77

Le fusil à pompe Hauer 77 est présent sur Warzone et c’est déjà bien pour lui…

M1 Garand

Le M1 Garand est un fusil tactique semi-automatique bien connu et apprécié des fans de la licence. Cependant, sur Warzone il peine à se faire un nom à cause de son manque de fluidité.

M60

La M60 est puissante, mais sa mobilité laisse à désirer. La mitrailleuse a des avantages, mais aussi beaucoup d’inconvénients…

MG34

Similaire à la M60, la mitrailleuse MG34 tue assez rapidement, mais elle est tellement lourde et lente…

MK2 Carabine

La Carabine MK2 n’est pas une arme fiable sur Warzone. Le fusil tactique manque de puissance.

Pistolet à clou

Introduit lors de la Saison 4 (CW), le pistolet à clou utilise de l’air comprimé pour lancer des projectiles qui font de lourds dégâts à courte portée. Néanmoins, son manque cruel de polyvalence l’empêche de se hisser parmi les meilleures armes.

RAAL MG

Mitrailleuse lourde qui a débarqué sur Warzone pendant la Saison 5 (CW). Certains accessoires lui donnent un coup de boots afin de rendre la RAAL MG plus compétitive.

SA87

La SA87 est une mitrailleuse efficace sur Warzone, mais ce n’est pas la plus complète.

SKS

Le fusil tactique SKS n’a rien de transcendant sur Warzone. Il est faible comparé aux autres armes de sa catégorie.

Type 63

Le Type 63 était un fusil tactique médiocre jusqu’à ce que les joueurs l’utilisent comme une “mitraillette“. La mode est passée et malheureusement, depuis c’est redevenu un peu le néant…

VLK Rogue

Le VLK Rogue n’est plus une arme intéressante dans la saison actuelle pour supplanter votre équipement principal. Le fusil à pompe est en attente d’un buff.

Cet article est régulièrement mis à jour, à mesure que les patchs notes et de nouvelles classes viennent faire évoluer la méta.