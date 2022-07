La meilleure classe Warzone du ZRG 20mm : accessoires, atouts…

Le fusil de sniper ZRG 20 mm est une arme à ne pas négliger sur Warzone. Voici la classe idéale pour tirer pleinement parti de cette arme dévastatrice.

Le sniper ZRG 20mm est arrivé dans la Saison 2 de Black Ops Cold War et Warzone, et de nombreux joueurs de haut niveau ont rapidement pris l’habitude d’utiliser cette arme. Aussi, l’arme est relativement facile de la débloquer : il suffit de réussir deux tirs à longue distance dans 10 matchs différents avec des snipers, et ce, dans Cold War ou Warzone.

Une fois que vous l’aurez débloqué, vous allez devoir le faire monter en niveau afin de doter des meilleurs accessoires. Bien qu’il existe un certain nombre d’options solides, voici comment nous avons configuré le nôtre.

Les meilleurs accessoires pour le ZRG 20mm sur Warzone

Bouche : Silencieux enrubanné

: Silencieux enrubanné Canon : Éclaireur de combat 43.9″

: Éclaireur de combat 43.9″ Laser : Viseur laser 5mW SWAT

: Viseur laser 5mW SWAT Poignée avant : Bipode

Bipode Munitions : Chargeur de 5 cartouches

: Chargeur de 5 cartouches Poignée arrière : Revêtement de serpent

Le ZRG 20mm est un sniper très solide au départ, bien qu’une poignée de changements aient été implémentés dans le cadre du patch de la Saison 5. Par conséquent, vous devez construire votre chargement de manière à contrer certaines modifications.

Pour commencer, la vitesse de tir doit être essentiellement boostée afin de revenir à son état d’avant les nerfs. Ainsi, nous choisissons le Silencieux enrubanné et le Canon Éclaireur de combat 43.9″. Malheureusement, ces accessoires viennent avec un inconvénient assez lourd, dégradant davantage votre vitesse ADS. Par conséquent, deux autres objets à équiper sont nécessaires pour contrer ces effets.

Le Viseur laser 5mW SWAT augmente la vitesse d’ADS, ce qui, combiné à la Revêtement de serpent, accélérera considérablement votre gameplay.

Les meilleurs atouts pour le ZRG 20mm sur Warzone

Atout 1 : Démineur – Diminution des dégâts causés par les explosifs.

– Diminution des dégâts causés par les explosifs. Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

– Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Et voilà, vous savez tout maintenant sur le ZRG 20mm. Découvrez également notre récente classe du M16 qui semble être la nouvelle arme méta du jeu à utiliser.