La meilleure classe Warzone de la MP5 de Modern Warfare : accessoires, atouts…

La MP5 de Modern Warfare est l’une des armes les plus performantes dans Warzone. Découvrez les meilleurs accessoires et atouts à utiliser afin de maximiser son potentiel.

Warzone a beaucoup évolué depuis les intégrations de Black Ops Cold War et Vanguard. La méta du Battle Royale a vu passer de nombreuses armes au top des chartes. La mitraillette MP5 de MW est toujours resté un prétendant sérieux.

Lire aussi – Les meilleures armes sur Warzone | Tier list CoD Warzone Pacific

La plupart des joueurs utilisent maintenant la MP-40 ou encore l’Owen, mais la MP5 reste une sérieuse option quand on parle de SMG.

Alors si vous êtes à la recherche d’une mitraillette fiable et bien équilibrée, la MP5 ne vous décevra pas. Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts à utiliser dans Warzone Pacific.

Les meilleurs accessoires pour la MP5 sur Warzone

Activision La MP5 est ultra redoutable dans les combats rapprochés sur Warzone.

Canon : Silencieux intégral monolithique

: Laser : Laser 5mW

: Laser 5mW Crosse : Rétractable FTAC

: Accessoire canon : Poignée avant de mercenaire

: Munitions : Chargeur de 45 cartouches

Tout d’abord, nous avons ajouté le Silencieux monolithique intégral, qui augmente la portée des dégâts et la vitesse des balles tout en vous cachant de la mini-map.

Comme la MP5 est plus adaptée à la confrontation rapprochée avec l’ennemi, nous avons opté pour la crosse Rétractable FTAC, qui va augmenter le contrôle du recul et votre précision à la hanche pour les duels à moyenne et courte portée.

Pour la même raison, le Laser 5mW est un choix évident, en effet l’augmentation de la précision à la hanche et l’accentuation de votre transition entre sprint et visée vous rendront beaucoup plus flexible.

Lire aussi : Les problèmes de graphisme de Warzone continuent de casser le jeu

Pour que la MP5 de Modern Warfare soit aussi précise que possible sur Warzone, vous devriez ajouter la Poignée avant de mercenaire, qui va réduire fortement le recul horizontal et vertical de l’arme, ce qui vous permettra de plus facilement toucher vos tirs.

Pour finir notre classe des meilleurs accessoires pour la MP5 sur Warzone, nous avons opté pour les Chargeur de 45 cartouches, qui vous permettra de disposer de suffisamment de balles pour abattre plusieurs ennemis en conservant une vitesse de rechargement raisonnable.

Les meilleurs atouts pour une classe MP5

Activision La MP5 est un choix judicieux si vous voulez faire un maximum d’éliminations sur Warzone.

Atout 1 : Pas de course – L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%. Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Pour profiter au mieux de l’atout Surarmement, nous vous conseillons d’équiper la MP5 en duo avec la Carabine Cooper ou l’Automate pour les AR. En ce qui concerne les snipers, les inévitables Kar98k ou K31 Suisse restent les meilleures options.

Et voilà, vous savez tout maintenant. Découvrez également notre guide complet sur la MP7, qui est une autre mitraillette similaire et très intéressante sur Warzone Pacific.