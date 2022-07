La meilleure classe Warzone de l’Armaguerra 43 : accessoires, atouts…

more

Et voilà, vous savez tout maintenant sur l’Armaguerra 43. Nous vous conseillons d’associer cette mitraillette avec une arme compétitive à longue distance comme le Vargo 52 par exemple.

La Poignée rainurée améliore davantage la précision de la mitraillette et vous pouvez en profiter pour équiper la lunette Déflecteur Ardoise afin d’abattre les ennemis à courte et moyenne distance.

Pour débuter cette classe de l’Armaguerra 43, nous vous conseillons d’équiper le Booster de Recul, ainsi que le canon Imerito 550mm 03P et le Garde Main M1941 afin d’augmenter la vitesse des balles et le contrôle du recul de l’arme.

Alors si vous souhaitez essayer cette nouvelle arme et juger par vous-même sa puissance en partie, découvrez les accessoires et atouts que vous devez impérativement équiper.

La mise à jour Rechargée de la saison 2 de Warzone a introduit toute une série de nouveautés sur le Battle Royale avec notamment des modifications importantes sur la carte Rebirth Island, des améliorations majeures de la santé et, bien sûr, une nouvelle arme, l’Armaguerra 43.

Si vous êtes à la recherche d’une puissante mitraillette pour éliminer vos adversaires à courte et moyenne portée dans Warzone , essayez alors cette classe de l’Armaguerra 43.

