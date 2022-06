La meilleure classe Warzone du P90 : accessoires, atouts…

more

Et voilà, vous savez maintenant tout sur les meilleurs accessoires et atouts à équiper sur le P90 afin de maximiser son potentiel.

Enfin, pour terminer les meilleurs accessoires à équiper au p90, vous pouvez utiliser la lunette de votre choix. De notre côté, nous avons adopté pour le Mini-viseur Reflex G.I pour son design élégant et précis.

Ensuite, l’ Accessoire canon Bande poignée Pointillés offre un contrôle supplémentaire du recul et une meilleure stabilité de la visée. Pour continuer, nous avons opter pour le Laser tactique , qui améliore la stabilité de visée et la rapidité de l’arme. Cet accessoire est particulièrement utile pour les tirs au jugé.

Pour commencer les meilleurs accessoires du P90, nous avons choisi le Silencieux monolithique , qui offre une portée des dégâts supplémentaire, et celui-ci vous rend invisible sur les radars ennemis lorsque vous tirez. Puis, le Canon FSS 10,6″ Pro améliore aussi la portée des dégâts ainsi que la vitesse des balles.

Cette classe va fournir un recul minimal sur le P90, ce qui est idéal pour les duels à courte et moyenne portée.

Alors afin de vous aider, découvrez ce guide complet du P90 qui est une arme fiable et à tir rapide.

Et avec autant d’options parmi lesquelles choisir, il est parfois difficile de trouver celle qui vous correspond le plus.

Bien que le P90 soit une mitraillette peu utilisée sur Warzone , équipée des bons accessoires et atouts, cette arme peut cependant infliger de sérieux dégâts.

by Dexerto