La meilleure classe Warzone du FFAR 1 : accessoires, atouts…

Et voilà, vous savez maintenant tout sur la FFAR ! Si vous souhaitez opter pour une classe compétitive à longue distance, nous vous conseillons alors la C58.

Pour terminer, la Poignée Agent de terrain va réduire fortement le recul horizontal et vertical de l’arme, ce qui vous permettra de plus facilement toucher vos tirs.

En ce qui concerne les accessoires, nous commençons par la Crosse Raider . Cette crosse va augmenter la vitesse de strafe et la vitesse de visée vers le bas pour les duels à moyenne et courte portée.

Cette classe du FFAR permet dominer à moyenne portée et à courte portée.

Alors sans plus attendre, découvrez les accessoires et les atouts qui vous permettront de dominer Warzone avec la FFAR.

Et malgré les nerfs ciblant les dégâts et la portée de la FFAR, cette arme reste toujours viable sur le Battle Royale.

Suite à la dernière mise à jour de Warzone, de nombreux changements ont été apportés sur les armes avec différents buffs et nerfs.

Le FFAR 1 est un fusil d’assaut de Black Ops Cold War qui est doté d’une cadence de tir exceptionnelle. Découvrez donc les accessoires et atouts que vous devez équiper afin de maximiser son potentiel dans Warzone Pacific .

by Dexerto