La meilleure classe Warzone du M4A1 : accessoires, atouts…

Vous avez maintenant une classe parfaite pour vos duels à longue et moyenne distance dans Warzone Pacific. Nous vous conseillons d’associer ce fusil d’assaut avec un sniper comme l’ HDR ou bien avec une mitraillette comme le Marco 5 .

La lunette VLK x3.0 vous aidera à être plus précis. Enfin, les chargeurs de 60 cartouches vous donneront la possibilité d’anéantir des escouades entières sans recharger votre fusil d’assaut.

Le silencieux monolithique vous permettra de tirer sur vos adversaires en toute discrétion. La crosse de grenadier M16 et la poignée avant de commando vous octroieront des bonus sur le recul de l’arme et sa stabilité.

Alors si vous souhaitez vous mesurer aux nouvelles armes méta en ressortant le M4A1 de la poussière, découvrez quels accessoires et atouts vous devez impérativement équiper.

Pourtant, ce fusil d’assaut de Modern Warfare semble être toujours un choix relativement solide en raison de sa précision et de ses dégâts décents à toutes les distances.

Depuis l’intégration le Vanguard dans le Battle Royale de Call of Duty, certaines armes des précédents opus sont rapidement tombées dans l’oubli à l’image du M4A1 qui a pourtant dominé les premiers mois de la méta sur Verdansk.

Le M4A1 est un excellent fusil d’assaut dans Warzone . Précis, rapide et redoutable, voici nos conseils pour créer la meilleure classe du M4A1 sur Caldera et Rebirth Island.

by Dexerto