La meilleure classe Warzone du C58 : accessoires, atouts…

Enfin, pour utiliser Surarmement et Fantôme dans la même partie, utilisez la stratégie des deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

La Lunette Axial Arms x3 est une excellente lunette avec un très bon zoom pour ne rater aucune balle sur vos ennemis. Enfin, un bon Chargeur STANAG de 55 cartouches vous permettra d’anéantir les espoirs des escouades adverses sans recharger votre arme. Si vous êtes en solo ou en duo, privilégiez le Chargeur à tambour de 45 cartouches avec moins de balles mais plus de mobilité.

Le Silencieux Agency est un incontournable de Warzone. Vos ennemis ne pourront pas entendre vos tirs avec cet accessoire. Le Canon corps expéditionnaire et la Poignée agent de terrain vont améliorer le recul et stabiliser votre arme.

Mais si vous souhaitez faire des massacres avec cette arme, il est alors primordial d’équiper les bons accessoires et atouts.

Depuis plusieurs saisons maintenant, le C58 de Black Ops Cold War est un fusil d’assaut très puissant grâce notamment à sa faible cadence de tir et à ses dégâts élevés, qui lui permettent de déchiqueter l’armure et la santé de vos adversaires en un rien de temps.

