La meilleure classe Warzone du Fusil 3-lignes : accessoires, atouts…

Créez votre classe avec le Fusil 3-lignes et lancez une partie de Warzone Pacific sans plus attendre !

Le Chargeur de 20 cartouches de .30-06 quant à lui et les munitions Allongées améliorent la vitesse des balles. Pour finir, la Poignée en cuir augmente à la fois la vitesse d’ADS et la stabilité de la visée.

Le canon Kovalevskaya 820mm R1MN augmente la vitesse des balles. La combinaison du MN Personnalisé et du M1930 Strife Incliné rend le Fusil 3-lignes encore plus rapide, vous permettant de vous jeter sur les ennemis.

Cette classe du Fusil 3-lignes a pour but d’augmenter la vitesse de ses balles et de s’assurer que l’arme ne soit pas trop lente.

Il est toujours utile d’avoir un fusil de précision dans les mains sur Warzone, où vous aurez beaucoup de duels à longue distance. Il est évident qu’il vous faut tout de même une classe adaptée avec des accessoires et atouts cohérents alors nous sommes là pour ça. Ci-dessous, vous aurez tous les éléments nécessaires pour créer une classe compétitive avec le Fusil 3-lignes.

Call of Duty: Vanguard nous a ramené droit vers la Seconde Guerre mondiale avec d’anciennes armes, dont le Fusil 3-lignes, un sniper russe très puissant qui est assez redoutable à longue distance.

Découvrez la meilleure classe du sniper Fusil 3-lignes de Vanguard pour faire des ravages sur Call of Duty: Warzone Pacific .

by Dexerto