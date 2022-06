La meilleure classe Warzone de la H4 Blixen : accessoires, atouts…

more

Désormais, vous avez à peu près tout pour faire des massacres avec la H4 Blixen sur Call of Duty: Warzone Pacific, en plus de votre touche de skill !

Surtout si vous l’équipez de bons accessoires et d’atouts adéquats, nul ne doute que cette arme fera des merveilles dans les bonnes mains d’un joueur confirmé sur Warzone Pacific.

Alors que les mitraillettes de Call of Duty: Vanguard dominent clairement la méta dans cette catégorie d’arme, l’arrivée de la H4 Blixen ne devrait pas forcément changer les choses. Cette SMG est très efficace à courte portée et pourrait donner du fil à retordre aux meilleures armes du jeu.

La mitraillette H4 Blixen de Call of Duty: Warzone Pacific a un énorme potentiel sur le Battle Royale, voici comment l’exploiter.

by Dexerto