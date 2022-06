La meilleure classe Warzone du QBZ-83 : accessoires, atouts…

more

Et voilà, vous savez maintenant tout sur les meilleurs accessoires et atouts à équiper pour le QBZ-83 sur Warzone.

Le canon Corps expéditionnaire 15.5″ devrait vous donner un peu plus de puissance de feu sur de longues distances tandis que la Crosse Raider va améliorer votre temps d’ADS.

Sans accessoire, cette arme a un recul assez fort, et c’est pourquoi nous avons décidé d’associer les accessoires Silencieux Agency et Poignée agent de terrain afin de vous aider à le maîtriser, tandis que la Lunette Axial Arms x3 vous permettra de mieux cibler les ennemis éloignés.

Grâce à sa cadence de tir élevée, le QBZ est mortel de près et n’a pas vraiment besoin de voir cette caractéristique améliorée. Sur de plus longues distances cependant, l’arme peut avoir du mal.

Alors sans plus attendre, découvrez comment vous devez équiper ce fusil d’assaut de Black Ops Cold War afin de maximiser son potentiel.

Et pourtant, certaines de ces armes sont encore très puissantes à l’image du QBZ.

by Dexerto