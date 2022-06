La meilleure classe Warzone du R9-0 : accessoires, atouts…

more

Assurez-vous d’avoir une bonne arme à moyenne et longue distance en complément du R9-0 pour être sûr de ne manquer de rien lors de vos prochaines parties sur Call of Duty: Warzone Pacific !

Dans cet article, retrouvez un guide pour vous aider à créer une classe adaptée avec le R9-0. Des bons accessoires et des atouts adéquats vont vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour gagner une partie avec ce fusil à pompe.

Le fusil à pompe R9-0 de Call of Duty: Warzone Pacific est une arme redoutable que vous ne devez pas sous-estimer.

by Dexerto