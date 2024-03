Les meilleures armes de Warzone Mobile : Tier List

Warzone Mobile propose un large éventail d’armes parmi lesquelles les joueurs peuvent choisir. Pour vous aider à sélectionner les meilleures, nous avons classé chaque arme et détaillé les 10 meilleures à utiliser.

Warzone Mobile est enfin arrivé, apportant l’excitation du Battle Royale gratuit de Call of Duty sur mobile pour les joueurs du monde entier. Ce jeu donne accès à des cartes emblématiques telles que Verdansk et Rebirth Island, ainsi qu’un mode multijoueur à explorer.

Cependant, comme pour la version PC et console du BR, pour exceller dans Warzone Mobile, vous aurez besoin des meilleures armes et classes. Cela vous permettra de dominer à toutes les distances dans le jeu, et d’accumuler les éliminations et victoires.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous avons donc classé toutes les armes de Warzone Mobile et décompté les 10 meilleures armes que vous pouvez utiliser.

Les meilleures armes méta de Warzone – Tier list

Avant de détailler les 10 meilleures armes du jeu, nous avons classé chaque arme de Warzone Mobile de la meilleure à la pire :

Tiers Armes Warzone Mobile S AMR9, RAM-7, HRM-9, WSP-9, WSP Swarm, KATT-AMR, DG-56, RAM-9, MTZ-556, MTZ-762, XRK Stalker, SVA 545, TAQ Evolvere, Bruen Mk9, Holger 556, TAQ 56, Holger 26, Striker 9, TR-76 Geist, Pulemyot 762 A COR-45, KV Inhibitor, Rival-9, Striker, Renetti, RAAL MG, Chimera, M4, ISO 45, ISO Hemlock, Signal 50, X13 Auto, MCPR-300, Sakin MG38, Lachmann Sub, RPK, MTZ Interceptor, BAS-B, TAQ Eradicator, DM56, BP50, Vaznev-9k, Kastov 762, TAQ-V, MCW 6.8, TAQ Evolvere, ISO 9mm, Lockwood 680 B FR 5.56, DG-58 LSW, KVD Enforcer, WSP Stinger, Lachmann-556, VEL 46, M13B, BAS-P, RAPP H, Tempus Razorback, STB 556, KV Broadside, PDSW 528, FJX Imperium, SP-X 80, 556 Icarus, P890, Kastov 545, Kastov-74u, Victus XMR, Fennec 45, SO-14, MCW, SOA Subverter C Haymaker, Riveter, Longbow, TYR, MX Guardian, Lockwood 300, FR Avancer, Lachmann-762, FSS Hurricane, HCR 56, Carrack .300, FTAC Siege, Minibak, Bryson 800, RPG-7, Riot Shield, MX9, TAQ-M, EBR-14, Lachmann Shroud, Soulrender, Cronen Squall D Karambit, Gutter Knife, Tempus Torrent, Stormender, RGL-80, M13C, Lockwood MK2, LM-S, SP-R 208, FTAC Recon, Strela-P, Basilisk, X12 Handgun, JOKR, .50 GS, GS Magna, Crossbow, Pickaxe, Dual Kodachis, Tonfa, PILA, Combat Knife, M16, LA-B 330, Expedite 12, Bryson 890, SA-B 50, Dual Kamas, 9mm Daemon, Sidewinder

Gardez à l’esprit que les armes répertoriées dans chaque catégorie ne sont pas classées dans un ordre spécifique.

Les meilleures armes méta de Warzone

10. AMR9

Activision L’AMR9 est une excellente option pour couvrir de courtes distances dans Warzone Mobile.

L’AMR9 est une mitraillette qui excelle à courte distance, vous permettant de tuer facilement les ennemis. Si vous cherchez une arme confortable mais mortelle à utiliser sur Rebirth Island, l’AMR9 est alors un choix de premier ordre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

9. MTZ-762

Activision Le MTZ-762 inflige des dégâts sérieux dans Warzone Mobile.

S’éloignant des fusils d’assaut et mitraillettes qui dominent généralement le jeu, le MTZ-762 a des dégâts extrêmement élevés et une portée incroyable qui lui permettent d’exceller à longue distance avec efficacité. Ce fusil de combat est facile à utiliser, et avec la bonne combinaison d’accessoires, il peut devenir une option idéale à utiliser.

8. KATT-AMR

Activision Le KATT-AMR est capable de one-shot dans Warzone Mobile.

Vous cherchez un sniper pour dominer les longues distances de Verdansk ? Le KATT-AMR est alors fait pour vous. Malgré sa classification comme encombrant en raison de sa lourdeur, cette arme a une excellente portée, des dégâts et une vitesse de balle qui permettent de tuer les ennemis en une balle à distance.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

7. WSP-9

Activision Le WSP-9 a une mobilité exceptionnelle dans Warzone Mobile.

La mitraillette WSP-9 possède une puissance de feu impressionnante, sa cadence de tir incroyablement rapide et sa mobilité permettent à cette arme de s’établir comme un atout redoutable sur le champ de bataille.

6. RAM-7

Activision Le RAM-7 est incroyablement facile à utiliser dans Warzone Mobile.

Les fusils d’assaut faciles à utiliser sont souvent les choix préférés des joueurs dans Warzone, et le RAM-7 reste fidèle à cela. Cette arme a un faible recul et des dégâts exceptionnels, et en utilisant la combinaison idéale d’accessoires, sa portée et ses dégâts vous permettront de dominer le combat à moyenne et longue portée.

5. XRK Stalker

Activision Le XRK Stalker est probablement le meilleur sniper de Warzone Mobile.

Si vous recherchez le sniper idéal pour one-shot, le XRK Stalker devrait alors définitivement être votre choix. Équipé des bons accessoires, ce fusil de précision peut devenir mortel à distance, vous permettant de dominer les affrontements à longue portée de Verdansk.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

4. Bruen Mk9

Activision Le Bruen Mk9 dispose d’une excellente mobilité et portée.

Quand on joue sur Verdansk, avoir une mitrailleuse comme le Bruen Mk9 peut être un excellent pari. Lors de la première itération de Warzone sur PC et console, cette mitrailleuse est devenue un choix populaire, et cela se reproduit maintenant sur WZM.

3. RAM-9

Activision Le RAM-9 possède une cadence de tir exceptionnelle dans Warzone Mobile.

Si vous voulez exceller au combat rapproché, le RAM-9 est alors le choix parfait dans Warzone Mobile. Cette mitraillette se distingue par sa cadence de tir exceptionnelle, son excellente mobilité et ses dégâts compétitifs, s’avérant idéale sur Rebirth et Verdansk.

2. HRM-9

Activision Le HRM-9 est la meilleure mitraillette à utiliser dans Warzone Mobile.

La mobilité et les dégâts du HRM-9 lui ont permis de se classer en deuxième position parmi les meilleures armes de Warzone Mobile. Cette arme possède tout ce qu’une mitraillette a besoin, y compris une cadence de tir impressionnante, vous permettant d’éliminer facilement les ennemis de près comme à mi-distance.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

1. SVA 545 – La meilleure arme de Warzone Mobile

Activision Le SVA 545 est la meilleure arme de Warzone Mobile au lancement.

Tout comme dans la version PC et console de Warzone, le SVA 545 a revendiqué la place de meilleure arme de Warzone Mobile grâce à sa facilité d’utilisation, son faible recul et sa puissance de feu exceptionnelle à moyenne et longue portée.

De plus, cette arme est l’une des premières à être débloquée au cas où vous n’avez pas lié votre compte Activision et transféré votre progression de la version PC/console de Warzone et MW3. Vous l’aurez donc à disposition dès que vous commencerez à jouer.

Et voilà notre liste des meilleures armes de Warzone Mobile. Nous mettrons régulièrement cet article à jour en fonction des changements de méta à venir.

L’article continue après la publicité