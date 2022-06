La meilleure classe Warzone pour l’AN-94 : accessoires, atouts…

more

Et enfin, pour vous permettre de continuer à tirer et d’achever vos ennemis avant qu’ils ne puissent se ranimer, le Chargeur de 60 cartouches vous offrira toutes les munitions dont vous avez besoin pour abattre plusieurs cibles.

Pour être sûr de réussir ces tirs à longue distance, la Poignée avant de commando vous sera d’une aide précieuse pour garder le contrôle de l’AN-94. Ramenez vers vous votre souris ou votre stick pendant que vous tirez, et votre recul sera presque inexistant.

Avec ces accessoires pour les engagements à longue distance, vous aurez besoin d’une lunette de visée à la hauteur. La lunette VLK x3,0 est parfaitement adaptée aux combats que vous mènerez avec l’AN-94. Effectivement elle vous offre une image claire de ce qui vous attend et offre un grossissement optimal.

Pour augmenter encore la puissance de l’AN-94 dans Warzone, le canon Usine AN-94 X-438mm augmentera la vitesse de vos balles, rendant les cibles lointaines plus faciles à suivre et toucher.

Tout d’abord, le Silencieux monolithique est parfait sur toute arme moyenne et longue portée dans Warzone. En effet, il augmente considérablement la portée de l’arme tout en dissimulant vos tirs au radar et sur la mini-carte.

La meilleure classe pour l’AN-94 dans Warzone consiste à amplifier sa forte capacité de burst à moyenne portée. Ces accessoires permettent d’augmenter considérablement ses dégâts et sa précision à distance, ce qui le rend parfaitement adapté aux engagements à moyenne et longue distance.

Alors si vous souhaitez essayer quelque chose de nouveau sur Caldera ou Rebirth Island, découvrez les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper sur l’AN-94.

L’AN-94 est un fusil d’assaut de Modern Warfare qui ne s’est jamais vraiment imposé dans la méta, et pourtant, cette arme inflige des dégâts décents et sa précision est relativement stable.

Cependant, certains choix peu populaires peuvent parfois s’avérer particulièrement intéressants, et c’est précisément le cas de l’AN-94 qui est un fusil d’assaut méconnu des joueurs.

Avec un éventail d’armes aussi large et une méta qui évolue au fil des mises à jour, il est parfois difficile de savoir quoi utiliser afin de dominer les adversaires.

Depuis l’introduction des armes de Vanguard dans Warzone, de nombreuses armes de Black Ops Cold War et Modern Warfare sont tombées peu à peu dans l’oubli.

Alors que l’AN-94 est une arme très peu utilisée par les joueurs Warzone , ce fusil d’assaut reste cependant relativement solide à moyenne et longue distance. Découvrez donc comment vous devez l’équiper.

