La meilleure classe Warzone du MAC-10 : accessoires, atouts…

Le MAC-10 est une mitraillette qui a toujours été très efficace dans Warzone, à condition d’équiper les bons accessoires et atouts. Découvrez donc la meilleure classe que vous devez reproduire.

Les mitraillettes sont les meilleures options à utiliser pour les combats rapprochés, et le MAC-10 est un excellent choix dans Warzone grâce à sa cadence de tir extrêmement rapide, ses dégâts décents et son recul extrêmement faible.

Bien que d’autres armes de cette catégorie sont capables de donner du fil à retordre au MAC-10, cette arme reste l’un des meilleurs choix à courte distance.

Alors si vous souhaitez utiliser cette arme, découvrez les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper.

La meilleure classe du MAC-10 dans Warzone

Les meilleurs accessoires du MAC-10

Bouche : Silencieux Agency

: Silencieux Agency Canon : Corps expéditionnaire 5.9”

: Corps expéditionnaire 5.9” Laser : Projecteur Équipe Tiger

: Projecteur Équipe Tiger Crosse : Crosse Raider

: Crosse Raider Chargeur : Chargeur STANAG de 53 cartouches

Pour cette classe du MAC-10, nous avons décidé d’augmenter la portée, les dégâts et la mobilité de l’arme avec le Silencieux Agency et le canon Corps expéditionnaire 5.9”.

Le Silencieux Agency vous permettra également de rester caché des radars ennemis.

Un plus grand chargeur permet au MAC-10 une plus longue rafale de tir si nécessaire, et étant donné que vous pouvez affronter une escouade complète à tout moment, le Chargeur STANAG de 53 cartouches se justifiera dans ces situations.

Enfin, le Projecteur Équipe Tiger augmentera votre vitesse de déplacement et votre vitesse de visée tandis que la Crosse Raider améliorera votre vitesse de tir et vous donnera une mobilité supplémentaire.

Les meilleurs atouts du MAC-10 dans Warzone

Atout 1 : Pas de course – L’atout va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

L’atout va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%. Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

En outre le plus important avec cette classe MAC-10, c’est d’utiliser l’atout Surarmement avec un fusil d’assaut afin d’être également compétitif à longue distance.