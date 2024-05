Les meilleures armes de XDefiant : Classement Présaison

Il y a de nombreuses armes à choisir dans XDefiant, ce qui rend le processus de sélection difficile. Voici donc notre classement des meilleures armes de XDefiant.

XDefiant est enfin arrivé, permettant aux joueurs de profiter du FPS d’Ubisoft. Pour en tirer le meilleur parti, choisir son arme est crucial. Cependant, cela peut être une décision difficile, surtout avec toutes les options disponibles.

Afin de vous aider, nous avons classé toutes les armes du jeu et détaillé les dix meilleures que vous pouvez utiliser dans XDefiant.

Les meilleures armes méta de Warzone – Classement

Il y a 24 armes à utiliser dans XDefiant qui varient en catégorie et style de jeu. Voici notre classement de toutes les armes du jeu :

ACR 6.8 MP7 AK-47 M16A4 MDR Vector .45 ACP TAC-50 P90 M4A1 MP5A2 M44 RPK-74 M60 M249 93R SVD MK 20 SSR M9 Double Canon AA-12 686 Magnum M870 M1911 D50

Les 10 meilleures armes méta de XDefiant

10. MP5A2

Ubisoft

Le MP5A2 est un bon choix si vous cherchez une arme avec une grande mobilité, des dégâts et une cadence de tir. Cette mitraillette est incroyablement facile, ce qui est un atout non négligeable lorsque vous arrivez sur un nouveau jeu comme XDefiant.

Cependant, ses homologues offrent de meilleures statistiques à courte portée, notamment en termes de dégâts, de cadence de tir et de mobilité, ce qui place cette mitraillette plus bas dans le classement.

9. M4A1

Ubisoft

Bien qu’il soit toujours près du sommet des classements des meilleures armes dans la plupart des FPS, le M4A1 est surpassé par d’autres choix dans XDefiant. Cependant, ce fusil d’assaut polyvalent fait le travail, avec des dégâts et une portée compétitifs.

8. P90

Ubisoft

Bien qu’il semble avoir de nombreux inconvénients, le P90 rappelle son homologue de Call of Duty. Cette mitraillette a la plus grande taille de chargeur par défaut, ce qui signifie que vous pouvez ajouter un accessoire ailleurs. De plus, il vous permet d’être agressif et réactif grâce à sa grande mobilité et ses dégâts.

7. TAC-50 – Meilleur sniper de XDefiant

Ubisoft

Pour ceux qui aiment les quickscopes ou simplement les snipers, le TAC-50 est une arme de rêve. Ce sniper est facilement le meilleur de XDefiant, avec des dégâts, une portée et une mobilité incroyables, en faisant une machine à one-shot.

6. Vector .45 ACP

Ubisoft

Le Vector .45 ACP est une excellente option à courte portée dans XDefiant, avec une cadence de tir folle et des dégâts décents. Cependant, l’arme ne parvient pas à performer en dehors de la courte portée, ce qui l’empêche de prendre la première place des mitraillettes.

5. MDR

Ubisoft

La première arme du Passe de combat de XDefiant, le MDR offre des dégâts exceptionnels et une portée remarquable. Rappelant le FAMAS de CoD, avec une grande puissance de feu et de nombreux dégâts à moyenne et longue portée.

4. M16A4

Ubisoft

Le M16A4 est un puissant fusil d’assaut à rafale de XDefiant, offrant beaucoup de dégâts et de portée au détriment de la cadence de tir et de la mobilité. Cette arme peut infliger de sérieux dégâts tant que vous touchez votre cible avec toutes les balles d’une rafale, vous permettant d’obtenir une élimination en une rafale dans la tête.

3. AK-47

Ubisoft

L’emblématique AK-47 est un fusil d’assaut percutant qui dispose d’une puissance de feu inégalée. Ses statistiques globales en font une arme extrêmement fiable dans le jeu et son défi de déblocage est relativement facile, le rendant accessible pour la plupart des joueurs.

2. MP7 – Meilleure mitraillette de XDefiant

Ubisoft

Le MP7 prend la première place des mitraillettes de XDefiant, avec une cadence de tir fulgurante, des dégâts impressionnants et une grande mobilité. C’est un choix incontournable sur les petites cartes.

1. ACR 6.8 – Meilleure arme de XDefiant

Ubisoft

L’ACR 6.8 est la meilleure arme de XDefiant. Ce puissant fusil d’assaut offre un excellent contrôle du recul et une grande portée de dégâts. Lorsque l’ACR est équipé des bons accessoires, sa mobilité et sa précision sont considérablement améliorées, vous permettant de détruire vos adversaires avec une grande facilité.

Et voilà notre classement des meilleures armes à utiliser dans XDefiant. N’oubliez pas également de vérifier vos paramètres de console et de PC, car optimiser votre manette et votre audio peut considérablement améliorer votre gameplay.