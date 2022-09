La meilleure classe Warzone de l’OTs 9 : accessoires, atouts…

L’OTs 9 est l’une des mitraillettes les plus mortelles de Warzone, alors découvrez quels sont les accessoires et atouts que vous devez impérativement équiper afin de faire des massacres sur Caldera, Rebirth Island. ou Bonne Fortune

Malgré l’introduction de Caldera et la montée en puissance des armes de Vanguard sur le Battle Royale, l’OTs 9 qui a dominé pendant un long moment la méta de Warzone est resté une arme toujours aussi puissante.

Cette mitraillette automatique dotée d’une vitesse de tir fulgurante, d’un excellent recul et de dégâts décents dans les combats rapprochés fait toujours partie des meilleures armes de sa catégorie.

Alors que vous cherchiez à mettre l’OTs 9 à l’épreuve ou que vous souhaitiez simplement retrouver les sensations de cette arme comme à l’époque, découvrez comment vous devez l’équiper.

La meilleure classe OTs 9 sur Warzone Pacific

Activision Voici les accessoires que vous devez équiper sur l’OTs 9 sur Warzone.

Les meilleurs accessoires pour l’OTs 9 sur Warzone

Bouche : Silencieux GRU

: Silencieux GRU Canon : Corps expéditionnaire 8.1″

: Corps expéditionnaire 8.1″ Crosse : Crosse squelettique KGB

: Crosse squelettique KGB Munitions : Chargeur rapide de 40 cartouches VDV

Cette classe de l’OTs 9 est conçue pour dominer à courte distance. Pour commencer, le Silencieux GRU augmente massivement la vitesse des balles, la portée ainsi que le contrôle du recul, tout en vous gardant invisible sur les radars ennemis lorsque vous tirez.

Ensuite, le canon Corps expéditionnaire 8.1″ augmente encore cette portée tout en boostant la vitesse de strafe.

Comme il s’agit d’une classe à courte portée, la vitesse et la mobilité sont essentielles. La Crosse squelettique KGB vous permettra d’améliorer considérablement votre vitesse de déplacement en sprint tout en étant capable de tirer et viser plus vite.

Et enfin, pour obtenir la plus grande taille de chargeur possible, nous vous conseillons d’utiliser le Chargeur rapide de 40 cartouches VDV qui permet un rechargement beaucoup plus rapide, ce qui peut s’avérer particulièrement utilise lorsque vous êtes en duel.

Activision L’OTs 9 est une arme redoutable à courte portée sur Warzone.

Les meilleurs atouts pour la classe OTs 9 sur Warzone

Atout 1 : Démineur – L’atout Démineur réduit les dégâts que vous infligent les explosifs, rendant ainsi l’atout vital si vous êtes en proie à une pluie de grenades et autres Semtex. Tant qu’il vous reste un peu d’armure, les explosifs ne pourront pas vous tuer d’un seul coup.

: Démineur – L’atout Démineur réduit les dégâts que vous infligent les explosifs, rendant ainsi l’atout vital si vous êtes en proie à une pluie de grenades et autres Semtex. Tant qu’il vous reste un peu d’armure, les explosifs ne pourront pas vous tuer d’un seul coup. Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

: Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Éclaireur de Combat – Après avoir infligé des dégâts à un ennemi, vous les verrez brièvement en surbrillance et ils seront indiqués aux membres de votre escouade.

Et voilà, vous savez tout sur la meilleure classe Warzone pour la mitraillette OTs 9 sur Warzone.