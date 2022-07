La meilleure classe Warzone de la BAR : accessoires, atouts…

La BAR est un fusil d’assaut de Call of Duty: Vanguard extrêmement puissant sur Warzone Pacific, alors voici comment l’optimiser avec des atouts et accessoires adaptés.

Ce fusil d’assaut bien connu de la licence Call of Duty dans les jeux liés à la Seconde Guerre mondiale a souvent été ignoré sur Call of Duty: Vanguard, malgré son potentiel. Sur Warzone, les armes de Vanguard continuent de dominer la méta et la BAR ne fait clairement pas exception à l’heure actuelle.

Sa polyvalence dans les duels à longue et courte distance vous offrira de nombreuses possibilités dans vos parties sur Call of Duty: Warzone Pacific. Surtout si vous l’équipez avec une bonne arme secondaire, nul ne doute que vous ferez d’énormes dégâts à vos adversaires.

Nous allons donc vous guider pour créer la meilleure classe possible avec la BAR sur Warzone, surtout au niveau des atouts et accessoires à prioriser.

La meilleure classe de la BAR sur Warzone

Les meilleurs accessoires pour la BAR sur Warzone

Bouche : Silencieux MX

Silencieux MX Canon : CGC XL 30″

CGC XL 30″ Lunette : G16 2,5x

G16 2,5x Crosse : Poignée de pistolet personnalisée

Poignée de pistolet personnalisée Accessoire canon : Poignée avant carver

Poignée avant carver Chargeur : Chargeur de 40 cartouches Klauser 8mm

Chargeur de 40 cartouches Klauser 8mm Munitions : Allongées

Allongées Poignée arrière : Poignée à pointillés

Poignée à pointillés Atout : Hardscope

Hardscope Atout 2 : En main

Les meilleurs atouts pour la BAR sur Warzone

Atout 1 : Démineur – Les tirs et les explosions non liées à une série d’éliminations vous infligent moins de dégâts.

– Les tirs et les explosions non liées à une série d’éliminations vous infligent moins de dégâts. Atout 2 : Surarmement – Portez deux armes principales.

Portez deux armes principales. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Mêlez tout cela à une bonne mitraillette en arme secondaire et vous serez parés pour enchaîner de nombreuses victoires sur Call of Duty: Warzone Pacific !