La meilleure classe AUG de Cold War sur Warzone – accessoires, atouts et plus

more

Load More

Et voilà, vous savez tout maintenant sur l’AUG. Découvrez également notre récente classe du fusil d’assaut AS VAL qui est beaucoup trop sous-estimé par les joueurs à courte distance.

En ce qui concerne le laser, le plus efficace est le Laser tactique. Et enfin, le chargeur à tambour de 60 cartouches vous permettra d’abattre plusieurs joueurs sans avoir à recharger au milieu du combat.

Pour être sûr de toucher vos rafales consécutives, vous devriez utiliser la poignée avant de commando. Celle-ci offre un contrôle supplémentaire du recul horizontal et vertical, ce qui vous permet de suivre vos tirs avec précision.

Le Silencieux monolithique va complètement transformer votre arme, la rendant bien meilleure. La portée des dégâts et la suppression du son seront indispensables.

Le Cannon Long 622mm” augmente la portée de dégâts de l’AUG ainsi que la vitesse des balles. Vous serez donc en mesure de tirer des rafales plus puissantes, ce qui compensera la perte de vitesse.

Même si ces armes ont été nerfs plus tard, certains joueurs apprécient toujours de jouer avec l’AUG. De plus elle peut être dévastatrice entre de bonnes mains.

Bien que l’AUG ne soit pas aussi puissante qu’avant sur Warzone , cette arme reste toujours viable, à condition qu’elle soit équipée des bons accessoires et atouts.

by Ludovic Quinson