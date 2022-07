La meilleure classe Warzone avec la Bullfrog : accessoires, atouts…

Dexerto . il y a 7 heures

Avec un gros chargeur, une cadence de tir rapide et des dégâts importants, la Bullfrog est une mitraillette très intéressante à utiliser dans Warzone. Découvrez donc comment vous devez l’équiper.

La mitraillette Bullfrog de Black Ops Cold War est le successeur spirituel (et une amélioration tangible) du PP19 Bizon de Modern Warfare.

Avec un recul confortable et des chargeurs de grande taille, cette mitraillette est plus polyvalente que la plupart des autres. Capable de tirer à distance et d’abattre plusieurs ennemis sans recharger, cette arme est une véritable menace à la fois sur Caldera, Rebirth Island et Bonne Fortune.

Cependant, il est nécessaire d’équiper les bons accessoires et atouts afin de maximiser totalement le potentiel de la Bullfrog.

La meilleure classe Warzone de la Bullfrog

Activision Les accessoires que vous devez équiper sur la Bullfrog.

Les meilleurs accessoires de la Bullfrog

Bouche : Silencieux GRU

: Silencieux GRU Canon : Corps expéditionnaire 7.4″

: Corps expéditionnaire 7.4″ Accessoire canon : Poignée Bruiser

: Poignée Bruiser Munitions : Chargeurs de 65 cartouches

: Chargeurs de 65 cartouches Laser : Projecteur Equipe Tiger

Tout d’abord, vous voudrez équiper le Silencieux GRU afin d’augmenter la vitesse des balles, la portée des dégâts et pour vous dissimuler des radars ennemis.

Équipez ensuite le canon Corps expéditionnaire 7.4″ pour une vitesse de balle encore plus élevée et la Poignée Bruiser dans le but de booster la précision du tir au jugé.

Le laser Projecteur Équipe Tiger vous rendra davantage efficace dans les duels rapprochés avec encore une meilleure précision sans avoir besoin de viser.

Et enfin, le Chargeur de 65 cartouches vous permettra de ne jamais être à court de munitions.

Activision La Bullfrog est une mitraillette redoutable à courte distance sur Warzone.

Les meilleurs atouts pour la classe Bullfrog sur Warzone

Atout 1 : Pas de course – L’atout va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

– L’atout va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%. Atout 2 : Surarmement/Fantôme – Utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

– Utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Et voilà, vous savez tout sur la meilleure classe Warzone pour la mitraillette Bullfrog.