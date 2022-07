La meilleure classe Warzone du XM4 : accessoires, atouts…

more

Et voilà, vous savez tout maintenant sur le XM4.

En ce qui concerne la lunette, le Microflex LED ou l’Axial Arms x3 sont deux excellentes options pour viser plus facilement le haut du corps et la tête.

Le canon Corps expéditionnaire 13.5″ améliore quant à lui la vitesse des balles, la portée, et consolide également le recul de l’arme au prix d’une certaine mobilité.

Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper pour Warzone Pacific.

En effet, depuis un petit moment maintenant, de nombreux joueurs utilisent cette arme comme une mitraillette en raison de sa rapidité et de ses dégâts à courte distance.

Le fusil d’assaut XM4, modelé d’après le Commando de Black Ops 1, est une arme relativement puissante à moyenne et courte portée sur Warzone.

Le XM4 reste une arme relativement viable dans Warzone Pacific et plus particulièrement sur Bonne Fortune. Découvrez donc nos conseils pour maximiser le potentiel de ce fusil d’assaut polyvalent.

by Dexerto