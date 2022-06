La meilleure classe Warzone du LW3 Tundra : accessoires, atouts…

more

Le LW3 Tundra a une excellente cadence de tir et le chargeur rapide vous permettra d’enchainer les éliminations très rapidement.

Au niveau du canon, il vous faudra absolument l’Équipe Tigre 28.2″, il vous permettra d’avoir les dégâts suffisants pour tuer vos cibles d’une balle. Le canon et la poignée arrière augmenteront la stabilité et la puissance de feu de l’arme.

Afin de tirer le meilleur de ses avantages et de ses faiblesses, voici notre classe parfaite du LW3 Tundra sur Warzone qui allie précision et puissance.

Il est un poil moins puissant que ses rivaux mais il possède une vitesse de balle élevée et une bonne cadence de tir. Son atout principal est sa mobilité. Il est très facile à manier contrairement à d’autres snipers plus lourds.

Le LW3 Tundra est un excellent fusil de précision sur Warzone . Découvrez notre classe pour améliorer sa puissance de feu et sa précision.

