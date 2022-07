La meilleure classe Warzone du Welgun : accessoires, atouts…

Le Welgun est une mitraillette extrêmement puissante qui peut éliminer les ennemis à une vitesse folle dans Call of Duty: Warzone. Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper.

Le Welgun est l’une des mitraillettes les plus populaires de Warzone en raison de sa capacité à infliger des dégâts élevés, de sa cadence de tir impressionnante et de son TTK rapide.

Aux fils des mises à jour, cette arme est toujours restée relativement compétitive, et par conséquent, de nombreux joueurs l’utilisent à chaque partie.

Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper sur le Welgun dans Call of Duty: Warzone.

Advertisement

La meilleure classe Welgun sur Call of Duty: Warzone

Les meilleurs accessoires pour le Welgun

Bouche : Boosteur de recul

: Boosteur de recul Canon : SA Voilé 320mm

: SA Voilé 320mm Lunette : Déflecteur ardoise

: Déflecteur ardoise Crosse : Crosse retirée

: Crosse retirée Accessoire canon : Garde Mains M1941

: Garde Mains M1941 Chargeur : Chargeur de 40 cartouches de 7,62 mm Gorenko

: Chargeur de 40 cartouches de 7,62 mm Gorenko Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en Polymer

: Poignée en Polymer Atout 1 : Acrobatique

: Acrobatique Atout 2 : Rapide

Pour débuter cette classe du Welgun de Call of Duty: Warzone nous vous conseillons d’équiper le Boosteur de recul afin d’augmenter sa cadence de tir ainsi que le canon SA Voilé 320mm pour augmenter sa précision et ses dégâts.

La Crosse retirée et le Garde Mains M1941 sont un excellent complément, car ils améliorent la mobilité de l’arme. Le choix de la lunette vous appartient, mais nous concernant, nous apprécions le Déflecteur ardoise pour sa taille discrète et son image claire.

Le Chargeur de 40 cartouches de 7,62 mm Gorenko vous offre plus de munitions dans le chargeur et augmente encore plus la vitesse de tir et la mobilité du Welgun. Nous avons ensuite opté pour les munitions Allongées afin d’améliorer la vitesse des balles, ce qui permet de tirer encore plus vite.

Advertisement

Enfin, pour les atouts, vous pouvez utiliser Acrobatique afin de booster votre vitesse de déplacement et Rapide qui vous permettra de passer d’un duel à une autre beaucoup plus rapidement.

Les meilleurs atouts pour une classe Welgun

Atout 1 : Pas de course – L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

– L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%. Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

– Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Et voilà, vous savez maintenant tout sur la nouvelle mitraillette Welgun de Call of Duty: Warzone. Il ne vous reste plus qu’à monter cette arme en niveau afin de l’équiper de tous ces accessoires.