La meilleure classe Warzone de la Grau 5.56 : accessoires, atouts…

La Grau 5.56 est toujours une option incroyablement viable à longue portée dans Caldera. Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper pour ce fusil d’assaut dans Warzone.

Depuis le lancement de Warzone Pacific, les armes de Black Ops Cold War et de Modern Warfare sont légèrement tombées dans l’oubli au profit de celles de Vanguard.

Et parmi ces armes, nous pouvons notamment retrouver d’anciennes gloires qui ont dominé la méta du jeu pendant un temps.

La Grau est exactement ce genre d’arme et pourtant, ce fusil d’assaut est toujours un choix très performant pour les duels à longue distance.

Même s’il n’est pas nécessairement le fusil d’assaut le plus puissant de Warzone actuellement, sa précision compense largement.

Découvrez donc sans plus attendre les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper sur la Grau dans Warzone Pacific.

Les meilleurs accessoires pour la Grau 5.56 sur Warzone

Bouche : Silencieux monolithique

Silencieux monolithique Canon : Tempus 26.4″ Archange ″

Tempus 26.4″ Archange ″ Laser : Laser Tactique

Laser Tactique Accessoire canon : Poignée de commando

Poignée de commando Munitions : Chargeurs de 60 cartouches

Pour commencer, le Silencieux monolithique offre une portée des dégâts supplémentaire et permet également au joueur de ne pas apparaître sur le radar lors du tir. Puis, le Tempus 26.4″ Archange ″ est le plus long canon disponible pour la Grau, il augmente la portée des dégâts, la vitesse de la balle et le contrôle du recul.

Pour ce qui est du laser, le Laser Tactique est tout indiqué. En effet, il améliore votre visée massivement à travers la stabilité en mouvement et de façon statique. Qui plus est il diminue le temps de transition à a visée. Pour continuer la meilleure classe, la Poignée de commando est idéale, elle réduit le recul et stabilise votre arme.

Enfin, les Chargeurs de 60 cartouches sont les plus grands chargeurs disponibles. Plus de munitions pou pouvoir à coup sûr abattre votre cible.

Les meilleurs atouts pour une classe Grau 5.56

Atout 1 : Sang- froid – Rend indétectable face aux systèmes de ciblage IA et les lunettes thermiques.

Rend indétectable face aux systèmes de ciblage IA et les lunettes thermiques. Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Éclaireur de Combat – Après avoir infligé des dégâts à un ennemi, vous les verrez brièvement en surbrillance et ils seront indiqués aux membres de votre escouade.

Et voilà, vous savez maintenant tout sur la meilleure classe de la Grau dans Warzone. N’hésitez pas à associer cette arme avec une mitraillette telle que la MP-40 de Vanguard ou l’OTs 9 de Cold War.