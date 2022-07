La meilleure classe Warzone du M13 : accessoires, atouts…

Le M13 est un fusil d’assaut qui excelle à moyenne et longue portée dans Warzone. Découvrez donc comment équiper cette arme au mieux.

Le M13 a toujours été à la limite de la méta de Warzone, mais il ne s’est jamais vraiment imposé. Aujourd’hui encore, ce fusil d’assaut peine à s’imposer, mais il pourrait néanmoins intéresser de nombreux joueurs en raison de son faible recul et de sa vitesse de tir élevée.

Alors sans plus attendre, découvrez les meilleurs accessoires à équiper pour rendre cette arme viable.

La meilleure classe M13 sur Warzone

Les meilleurs accessoires pour le M13

Bouche : Silencieux monolithique

: Silencieux monolithique Canon : Tempus tireur d’élite

: Tempus tireur d’élite Lunette : Lunette VLK x3.0

: Lunette VLK x3.0 Accessoire canon : Poignée avant de commando

: Poignée avant de commando Munitions : Chargeur de 60 cartouches

Cette classe M13 est conçue pour avoir la meilleure précision possible dans le but de dominer à moyenne distance. De plus, sa cadence de tir élevée permet également de détruire les adversaires à courte distance.

Pour augmenter considérablement la portée du M13, nous avons opté pour le Silencieux monolithique et le canon Tempus tireur d’élite. Combinés, ces accessoires améliorent considérablement la vitesse des balles et les dégâts du M13 sur la distance, rendant le fusil d’assaut efficace pour tout type de duel. En prime, le silencieux vous permettra de rester caché de la minimap pendant vos tirs.

Pour plus de précision à distance, nous avons ajouté Lunette VLK x3.0. Cette lunette vous permettra d’être précis à presque n’importe quelle distance, et vous permettra également de viser spécifiquement le haut du torse et la tête.

Afin d’améliorer encore sa précision, l’ajout de la Poignée avant de commando supprimera presque tout le recul horizontal et vertical.

Et pour terminer, vous aurez besoin de Chargeurs de 60 cartouches afin de pouvoir enchaîner les éliminations sans avoir à recharger.

Les meilleurs atouts pour une classe M13

Atout 1 : Pas de course – L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%

L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30% Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième

Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades

Et voilà, vous savez tout maintenant sur la meilleure classe Warzone du M13 !