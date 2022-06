La meilleure classe Warzone du NZ-41 : accessoires, atouts…

more

Vous n’avez besoin de rien de plus pour construire une classe cohérente pour le NZ-41 sur Call of Duty: Warzone Pacific.

Il est intéressant de noter que les joueurs sont passés de la poignée Carver au Garde-main m1941 et nous vous suggérons de faire de même puisque cet accessoire vous permettra d’améliorer davantage la précision.

Le silencieux MX et l’Orbweaver E Pack permettent notamment d’améliorer le contrôle du recul et la précision de cette arme.

Le NZ-41 n’a peut-être pas la meilleure portée pour un fusil d’assaut dans Warzone, mais il frappe fort. Par conséquent, l’utilisation d’accessoires qui maximisent le contrôle et la précision offrira les meilleurs résultats.

Toutefois, il est important d’équiper les bons accessoires et atouts. Découvrez donc notre guide de la meilleure classe du NZ-41 dans Warzone.

Et si la méta est en constante évolution, le NZ-41 est rapidement tombé dans l’oubli au profit d’autres armes de sa catégorie.

Même si le NZ-41 n’est pas le premier choix des joueurs Warzone en ce qui concerne les fusils d’assaut, cette arme reste néanmoins relativement puissante et précise à condition d’équiper les bons accessoires et atouts.

