La meilleure classe Warzone de la Groza : accessoires, atouts…

Même si le Groza ne fait pas partie de la méta des meilleures armes de Warzone, ce fusil d’assaut reste cependant très efficace à condition d’équiper les bons accessoires et atouts.

Il est souvent difficile de savoir quel genre de fusil d’assaut vous devez utiliser dans Warzone étant donné que la méta évolue constamment en fonction des mises à jour.

Cependant, certaines armes de cette catégorie et généralement celles des précédents opus sont négligées par les joueurs.

Et pourtant, ces armes sont souvent très puissantes, à l’image de la Groza de Black Ops Cold War.

Efficace à moyenne et courte portée, la Groza inflige de sérieux dégâts et à une précision relativement bonne.

Même si ce fusil d’assaut n’excelle pas dans les combats à longue distance, avec les bons accessoires, il peut tout de même être une menace sur laquelle vous pouvez compter.

Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper sur la Groza.

Les meilleurs accessoires pour la Groza sur Warzone

Lunette : Microflex DEL

Microflex DEL Bouche : Silencieux

Silencieux Accessoire Canon : Poignée Spetnaz

Poignée Spetnaz Canon : VDV renforcé 16.7″

VDV renforcé 16.7″ Munitions : Chargeur de 60 cartouches

Tous ces accessoires visent à réduire considérablement le recul de la Groza. Ainsi, cette classe permet au fusil d’assaut de dominer les combats rapprochés et à moyenne distance. Pour commencer, la Lunette Microflex DEL est parfaite pour la Groza. Celle-ci offre à l’arme un grossissement de 1,25x qui lui permettra de dominer ses adversaires lors de la plupart des combats. Puis, Le Silencieux et la Poignée Spetsnaz aident à combattre le recul du fusil. Ces accessoires offrent une meilleure facilité à verrouiller votre cible. Il faut savoir que le Silencieux est absolument essentiel dans Warzone afin d’éviter de révéler votre position aux ennemis.

Ensuite, l’ajout du Canon VDV renforcé 16,7″, augmente la portée des tirs de l’arme ainsi que la vitesse des balles. Cela rend la Groza plus puissante dans les combats à longues distance et améliore les dégâts généraux de l’arme. Enfin, le Chargeur de 60 cartouches vous permettra de rester approvisionné en munitions, pour ne pas être à sec durant les combats. Cet objet vous offrira aussi une vitesse de rechargement plus rapide.

Les meilleurs atouts pour une classe Groza sur Warzone

Atout 1 : Démineur – Cet atout réduit les dégâts subis par les explosifs. Il est crucial de se préparer à des combats à courte distance avec la Groza. Ainsi, avec Démineur vous courrez moins de risque face aux explosifs ennemis.

Cet atout réduit les dégâts subis par les explosifs. Il est crucial de se préparer à des combats à courte distance avec la Groza. Ainsi, avec Démineur vous courrez moins de risque face aux explosifs ennemis. Atout 2 : Surarmement – Cet atout vous permet d’équiper deux armes principales. Associer à ce fusil d’assaut une arme telle qu’un sniper est l’idéal pour les combats à longue distance.

Cet atout vous permet d’équiper deux armes principales. Associer à ce fusil d’assaut une arme telle qu’un sniper est l’idéal pour les combats à longue distance. Atout 3 : Survolté – Cet atout permet un changement d’arme plus rapide. Or, il ne marche pas avec les armes secondaires, il est donc indispensable de l’allier avec Surarmement.

Voilà tous les accessoires et atouts à équiper sur la Groza pour dominer vos adversaires. Maintenant que votre arme est destructrice, profitez de sa puissance dans cette Saison 5 de Warzone.