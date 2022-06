La meilleure classe Warzone du Marco 5 : accessoires, atouts…

more

Et voilà ! Vous avez maintenant tout entre vos mains pour faire des massacres avec le Marco 5 dans Warzone.

Le Déflecteur ardoise offre le grossissement parfait nécessaire pour aligner ces importants tirs à la tête et dans le haut du corps, tandis que le Chargeur à tambour de 48 cartouches de 9mm vous permettra d’enchaîner facilement les éliminations.

Afin de contrôler le recul du Marco 5, nous avons équipé le M1930 Strife Inclinée, la crosse Imerito FR et le canon Imerito 342mm 04P.

Ces accessoires se combinent très bien avec l’augmentation de la vitesse de déplacement obtenue grâce à la Poignée en ruban adhésif et à l’atout Rapide. Il convient de préciser que lorsque ces accessoires sont utilisés, vous aurez alors accès à l’une des classes les plus rapides du jeu.

Cette classe du Marco 5 utilise des accessoires qui augmentent considérablement son TTK. Tout d’abord, le Boosteur de recul et les munitions Subsoniques permettent d’augmenter la vitesse de tir et les capacités de furtivité de l’arme.

Et lorsque le Marco 5 est équipé des meilleurs accessoires et atouts, cette arme est alors capable d’éliminer ses adversaires en quelques secondes seulement.

Cela est dû en grande partie à son incroyable mobilité et à son excellent potentiel de dégâts à courte portée.

Le Marco 5 est une mitraillette qui vient fraîchement d’arriver dans Warzone, et directement, cette arme a suscité l’attention de la part de tous les joueurs.

Le Marco 5 est une mitraillette incroyablement populaire et extrêmement redoutable dans Warzone . Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper.

by Dexerto