La meilleure classe Warzone pour la Stoner 63 : accessoires, atouts…

La Stoner 63 est une mitrailleuse lourde extrêmement efficace dans Warzone Pacific. Découvrez donc quels sont les accessoires et atouts que vous devez équiper.

La Stoner 63 est l’arme préférée des amateurs de LMG depuis qu’elle s’est frayée un chemin sur les maps du premier Black Ops. Même s’i elle n’est plus aussi puissante qu’avant, cette LMG est toujours une grande favorite des joueurs.

Depuis le coup d’envoi de Warzone Pacific, les LMG reviennent lentement mais surement au sommet de la méta. Si vous cherchez à prendre de l’avance, le Stoner 63 est l’un des favoris pour vous aider à dominer Verdansk au cours de cette seconde saison.

Le Stoner 63 est sans doute la LMG de Warzone la plus viable. Contrairement à la M60 et à la RPD, cette arme a une précision décente par défaut. Si vous combinez cela avec ses tirs ultras mortels, et une visée aux petits oignons vous avez la recette du succès.

La meilleure classe Stoner 63 sur Warzone

Les meilleurs accessoires pour la Stoner 63 sur Warzone

Bouche : Silencieux Agency

: Silencieux Agency Canon : 21.8″ Task Force

: 21.8″ Task Force Lunette : Axial Arms x3

: Accessoire canon : Poignée Agent de terrain

Le Silencieux Agency permet d’améliorer la portée des dégâts de la Stoner 63 tout en vous gardant invisible des radars ennemis lorsque vous tirez.

Ensuite, nous avons opté pour le Canon 21.8″ Task Force et la Poignée Agent de terrain. Ces accessoires rendent le recul vertical de la Stoner 63 beaucoup plus gérable, tout en augmentant la vitesse globale du mouvement de tir de l’arme.

Lire aussi – Guide d’optimisation de la visibilité pour Warzone Pacific



Puis, alors que la Stoner 63 a un viseur standard assez décent, l’Axial Arms x3 reste un choix intéressant pour la plupart des armes de Warzone. Cette Lunette vous aidera à gagner des combats à moyenne/longue distance, et même à rivaliser contre les snipers dans certaines situations.

Les meilleurs atouts pour une classe Stoner 63 sur Warzone

Atout 1 : Démineur – Cet atout réduit les dégâts subis par les explosifs. Il est crucial de se préparer à des combats à courte distance avec une arme LMG. Ainsi, avec Démineur vous courrez moins de risque face aux explosifs ennemis.

Cet atout réduit les dégâts subis par les explosifs. Il est crucial de se préparer à des combats à courte distance avec une arme LMG. Ainsi, avec Démineur vous courrez moins de risque face aux explosifs ennemis. Atout 2 : Surarmement – Cet atout vous permet d’équiper deux armes principales. Associer à cette mitrailleuse une arme telle qu’une SMG ou un fusil à pompe est l’idéal pour les combats rapprochés.

Cet atout vous permet d’équiper deux armes principales. Associer à cette mitrailleuse une arme telle qu’une SMG ou un fusil à pompe est l’idéal pour les combats rapprochés. Atout 3 : Survolté – Cet atout permet un changement d’arme plus rapide. Or, il ne marche pas avec les armes secondaires, il est donc indispensable de l’allier avec Surarmement. Dès lors, utiliser ces atouts fera de votre Stoner 63 une arme surpuissante.

Vous connaissez désormais tous les accessoires et atouts à équiper sur la Stoner 63 pour qu’elle devienne une arme destructrice dans vos parties de Warzone.