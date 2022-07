La meilleure classe Warzone du PPSh-41 de Cold War : accessoires, atouts…

more

Et voilà, vous savez tout maintenant sur la PPSh. Découvrez également notre récent guide complet de la Bruen Mk9 qui est une mitrailleuse relativement solide cette saison sur Warzone.

Pour une mobilité accrue, la Poignée Spetnaz et la Crosse Raider constituent une combinaison parfaite pour la PPSh sur Warzone.

La Crosse Raider est idéale pour augmenter votre mobilité et votre vitesse, et le Chargeur tambour de 55 cartouches offre un petit extra pour achever deux ou trois joueurs.

Pour cette classe du PPSh, nous vous conseillons bien évidemment d’utiliser le Silencieux GRU qui est un accessoire relativement important. Le Canon Corps expéditionnaire 15.7″ est également un must pour la plupart des mitraillettes, car il augmente ses dégâts sur de plus longues distances.

La PPSh est une arme qui a été utilisée dans de nombreux jeux Call of Duty, et qui a toujours été très populaire parmi les fans. Bien que sa vitesse peut parfois être difficile à contrôler, équipée des bons accessoires, cette mitraillette peut s’avérer redoutable sur Warzone.

La célèbre mitraillette PPSh-41 est capable d’infliger de sérieux dégâts dans Warzone Pacific . Découvrez donc quels sont les accessoires et atouts que vous devez équiper.

by Dexerto