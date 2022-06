La meilleure classe Warzone de la MP-40 : accessoires, atouts…

La MP-40 est l’une des mitraillettes les plus puissantes de Warzone Pacific. Avec les bons accessoires et atouts, la SMG est inarrêtable en battle royale.

Avec l’intégration de Vanguard dans Warzone, toutes les armes du dernier opus CoD se sont retrouvées dans le battle royale. Elles sont rapidement venues concurrencer celles de MW et BOCW, et il faut dire que les armes de Vanguard ont un certain avantage…

En effet, sur Warzone il est possible d’équiper jusqu’à 10 accessoires sur une arme de Vanguard. Si vous ne savez pas quelle arme choisir dans le battle royale, nous vous conseillons grandement la populaire mitraillette MP-40 de Vanguard.

La surpuissante SMG est polyvalente sur Warzone et est efficace dans de nombreuses situations. Cependant, il est difficile de s’y retrouver avec autant d’accessoires à équiper.

Sans plus attendre, nous vous dévoilons nos conseils pour obtenir la meilleure classe du MP-40 sur Warzone Pacific.

Les meilleurs accessoires du MP-40 sur Warzone

Bouche : Boosteur de recul

: Boosteur de recul Canon : VDD 189mm court

: VDD 189mm court Lunette : Déflecteur Ardoise

: Déflecteur Ardoise Crosse : Krausnick 33M pliable

: Krausnick 33M pliable Accessoire de canon : Garde-main m1941

: Garde-main m1941 Chargeur : Chargeurs de 45 cartouches de 7,62 mm Gorenko

: Chargeurs de 45 cartouches de 7,62 mm Gorenko Munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en polymère

: Poignée en polymère Atout 1 : Renfort

: Renfort Atout 2 : Rapide

La MP-40 est une mitraillette qui s’utilise essentiellement au corps-à-corps. Il est donc nécessaire d’augmenter sa puissance de feu, sa rapidité de visée ainsi que la vitesse des balles.

L’arme est polyvalente et peut combattre à moyenne distance. Avec ces accessoires, le contrôle du recul est fortement réduit ce qui lui offre une précision chirurgicale pour des tirs précis en plus d’une portée améliorée.

Enfin, la mobilité de l’arme est également un point essentiel à conserver, c’est pour cela que nous équipons l’atout “Rapide” qui compensera avec la perte de vitesse des chargeurs de 60 cartouches.

Les meilleurs atouts pour une classe MP-40

Atout 1 : Pas de course – L’atout va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

L’atout va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%. Atout 2 : Surarmement/Fantôme – Utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

Utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

La MP-40 est clairement dans la liste des meilleures armes du jeu. Pour compléter cette classe de la SMG, le choix peut se porter vers un fusil de précision comme le Kar98K ou le K31 Suisse, mais également sur un fusil d’assaut de Vanguard comme le STG44 ou l’Automate.