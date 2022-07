La meilleure classe Warzone de l’Automate : accessoires, atouts

L’Automate est l’un des fusils d’assaut les plus populaires de Warzone grâce notamment à ses dégâts et sa précision infaillible. Découvrez donc comment vous devez l’équiper.

Les joueurs de Warzone doivent constamment s’habituer à un certain nombre de changements lorsqu’ils jouent au Battle Royale de Call of Duty. La méta étant en constante évolution, les nouvelles mises à jour apportent souvent des améliorations et des baisses aux armes.

Et si l’Automate a tout de suite été considéré comme le meilleur fusil d’assaut lorsque Vanguard a intégré le Battle Royale, un nerf sur son recul l’a directement fait disparaître de la méta.

Advertisement

Cela dit, de nouvelles mises à jour ont donné une amélioration à l’arme, et les joueurs commencent à se rendre compte à nouveau de la force de cette arme.

Lire aussi – Les meilleures armes sur Warzone | Tier list Warzone Pacific

Alors sans plus attendre, découvrez comment vous devez équiper l’Automate dans Warzone.

La meilleure classe Automate sur Warzone Pacific

Les meilleurs accessoires

Bouche : Silencieux MX

: Silencieux MX Canon : Impératrice Précision 620mm

: Impératrice Précision 620mm Lunette : G16 x2,5

: G16 x2,5 Crosse : ZAC Squelettique

: ZAC Squelettique Accessoire canon : Garde-main m1941

: Garde-main m1941 Chargeur : Chargeurs à tambour de 75 cartouches de 6.5mm Sakura

: Chargeurs à tambour de 75 cartouches de 6.5mm Sakura Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en polymère

: Poignée en polymère Atout : Poignée ferme

: Poignée ferme Atout 2 : Chargé à bloc

Bien que l’Automate ne possède pas le TTK le plus rapide parmi les fusils d’assaut, il est certainement l’un des plus faciles à contrôler. Le canon Impératrice Précision 620mm, la crosse ZAC Squelettique, le Garde-main m1941, l’atout Poignée ferme et enfin la Poignée en polymère contribuent tous à améliorer la précision en stabilisant fortement l’arme.

Advertisement

Comme pour la plupart des classes de Warzone, il est fortement recommandé d’augmenter la taille du chargeur. Le Chargeurs à tambour de 75 cartouches de 6.5mm Sakura vous permettra donc d’enchaîner les kills.

Chargé à bloc vous mettra dans la meilleure position pour gagner en vous faisant démarrer avec un maximum de munitions à votre disposition tandis que les munitions Allongées augmenteront la vitesse des balles, faisant ainsi de l’Automate un choix mortel.

Lire aussi – Calendrier de tous les événements Warzone à venir

Enfin, bien que les lunettes soient généralement une question de préférence, nous aimons personnellement le G16 x2,5 car il fournit à l’arme un zoom propre.

Advertisement

Les meilleurs atouts pour une classe Automate

Atout 1 : Pas de course – L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

: Pas de course – L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%. Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

: Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Il ne vous reste plus qu’à reproduire cette classe de l’Automate sur Warzone Pacific et de juger par vous-même sa puissance.