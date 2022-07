La meilleure classe Warzone de l’Owen – accessoires, atouts…

La mitraillette Owen est une arme très puissante qui peut vous permettre de faire de véritables carnages sur Caldera et Rebirth Island. Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts que vous devez impérativement équiper sur Warzone.

L’Owen est une mitraillette de CoD Vanguard qui est peu utilisée par les joueurs et pourtant, celle-ci est extrêmement puissante à courte et moyenne distance.

Équipée des bons accessoires, cette arme est capable de déchirer des escouades adverses en un rien de temps.

Alors que vous soyez un adepte de Rebirth Island ou un joueur plus tactique de Caldera, découvrez sans plus attendre les meilleurs accessoires et atouts de l’Owen sur Warzone.

La meilleure classe Owen dans Warzone

Les meilleurs accessoires de l’Owen

Bouche : Boosteur de recul

: Boosteur de recul Canon : Gawain 188mm Couverture

: Gawain 188mm Couverture Lunette : Déflecteur ardoise

: Déflecteur ardoise Crosse : Crosse retirée

: Crosse retirée Accessoire canon : Garde-main m1941

: Garde-main m1941 Chargeur : Chargeurs de 72 cartouches de 7.62 Gorenko

: Chargeurs de 72 cartouches de 7.62 Gorenko Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en tissu

: Poignée en tissu Atout : Acrobatique

: Acrobatique Atout 2 : Rapide

La mitraillette Owen est une arme relativement puissante qui possède malheureusement un recul assez difficile à gérer. C’est pourquoi des accessoires tels que le Garde-main m1941 et Renfort sont indispensables.

Les Chargeurs de 72 cartouches de 7.62 Gorenko augmentent le contrôle du recul, mais aussi la cadence de tir qui, associé au Boosteur de recul porte la cadence de tir à un niveau exceptionnel.

Bien sûr, lorsque vous utilisez une mitraillette, vous souhaitez maximiser votre vitesse pour le combat rapproché.

L’atout Rapide, la Poignée en tissu, la Crosse retirée et le Déflecteur ardoise contribuent donc tous à augmenter la vitesse de déplacement, la vitesse ADS et la vitesse de transition du sprint au tir.

Pour finir, les munitions Allongées vous permettront d’améliorer la portée et la vélocité de vos balles tandis que le canon Gawain 188mm Couverture offre une augmentation indispensable de la vitesse des balles et des dégâts aux membres.

Les meilleurs atouts pour une classe Owen

Atout 1 : Pas de course – L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

– L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%. Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

– Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Et voilà, vous avez maintenant tous les éléments à votre disposition pour détruire les prochaines parties Warzone que vous ferez avec l’Owen.