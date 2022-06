La meilleure classe Warzone du STG44 : accessoires, atouts…

Le STG44 de Vanguard est reconnu comme une arme méta dans Warzone Pacific. Découvrez les meilleurs accessoires et atouts à lui équiper pour maximiser la puissance du STG sur le battle royale.

L’arsenal de Call of Duty: Vanguard s’est joint à celui de Modern Warfare et Black Ops Cold War dans Warzone. L’intégration de la carte Caldera à partir de la Saison 1 de Warzone Pacific a modifié considérablement le battle royale, et le coup d’envoi de la Saison 4 a une nouvelle fois changé la donne.

La méta du gameplay a considérablement changé avec la venue de plus de 30 armes de Vanguard, mais très vite certaines armes se sont fait une place au soleil. Celles qui fonctionnent le mieux en BR sont les mêmes qui performent en Multijoueur. On peut notamment citer la Carabine Cooper, la MP-40 ou encore le STG44.

Le fusil d’assaut compte parmi les armes plus utilisée par les joueurs et pour cause, ses dégâts et sa précision sont au-dessus du lot. Sans plus attendre, découvrez les meilleurs accessoires et atouts à équiper pour le STG44 dans Warzone Pacific.

Les meilleurs accessoires du STG44 sur Warzone

Bouche : Silencieux MX

: Silencieux MX Canon : VDD 760mm 05B

: VDD 760mm 05B Lunette : Lunette SVT-40 PU 3-6x

: Lunette SVT-40 PU 3-6x Crosse : VDD 34S lesté

: VDD 34S lesté Accessoire de canon : Garde-main M1941

: Garde-main M1941 Chargeur : 50 cartouches de 7,62 mm Gorenko

: 50 cartouches de 7,62 mm Gorenko Munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Ruban Adhésif

: Atout 1 : Tour de passe passe

: Tour de passe passe Atout 2 : Chargé à bloc

Tous ces accessoires visent à renforcer et à s’appuyer sur les points forts du STG44, c’est-à-dire la stabilité et la puissance de feu de l’arme. Le contrôle du recul du fusil d’assaut est maximisé et la portée améliorée.

Le chargeur de 50 cartouches vous permettra de continuer de tirer sur un groupe d’ennemis sans recharger. Grâce à l’atout “chargé à bloc”, votre arme sera équipée du maximum de munitions.

Les meilleurs atouts pour une classe STG44

Atout 1 : Pas de course – L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

– L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%. Atout 2 : Surarmement / Alerte maximale – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Alerte maximale pour le deuxième.

– Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Alerte maximale pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Et voilà, vous avez désormais en votre possession une arme STG44 incroyablement efficace sur Warzone Pacific. Vous pouvez utiliser comme arme secondaire la MP-40 ou encore le fusil de précision K31 Suisse qui se complètent à merveille avec le STG44 en battle royale.