La meilleure classe Warzone du Nikita AVT : accessoires, atouts…

Le Nikita AVT possède la meilleure cadence de tir de sa catégorie des fusils d’assaut. Découvrez donc quels accessoires et atouts vous devez équiper dans Warzone.

La saison 3 de Warzone est enfin arrivée et a introduit une énorme quantité de nouveautés avec notamment l’opération Monarch, de nouveaux emplacements sur Caldera et, bien sûr, d’importants changements d’équilibrage au sein de la méta des armes.

Et parmi tous ces ajouts, c’est le nouveau fusil d’assaut Nikita AVT qui semble sortir du lot grâce à sa cadence de tir incroyablement élevée et son TTK mortel.

Découvrez donc comment vous devez l’équiper afin de dominer vos adversaires sur Caldera et Rebirth Island.

La meilleure classe du Nikita AVT dans Warzone

Les meilleurs accessoires du Nikita AVT

Bouche : Silencieux MX

: Silencieux MX Canon : Kovalevskaya 546 mm Fusil de précision

: Kovalevskaya 546 mm Fusil de précision Lunette : Déflecteur ardoise

: Déflecteur ardoise Crosse : Empress Notch

: Empress Notch Accessoire canon : Garde-main M1941

: Garde-main M1941 Chargeur : Chargeur à tambour de 55 cartouches

: Chargeur à tambour de 55 cartouches Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en polymère

arrière : Poignée en polymère Atout : Renfort

: Renfort Atout 2 : Chargé à bloc

Pour débuter cette classe du Nikita AVT, nous vous conseillons d’équiper le Silencieux MX et le canon Kovalevskaya 546 mm Fusil de précision afin d’améliorer la vitesse des balles, la portée des dégâts et le contrôle général du recul. Ces accessoires sont essentiels si vous cherchez à transformer cette arme en un fusil d’assaut puissant de moyenne à longue portée.

Ensuite, assurez-vous d’utiliser la crosse Empress Notch, le Garde-main M1941 et la Poignée en polymère dans le but de renforcer le recul important du Nikta et ainsi donner à l’arme une légère augmentation de la mobilité.

Bien que cette arme ait la meilleure cadence de tir de sa catégorie, cela se fait au prix de beaucoup de recul, donc ces accessoires aideront à atténuer ce problème.

En ce qui concerne les balles, assurez-vous d’utiliser les munitions Allongées pour maximiser le TTK de l’arme, ainsi que le Chargeur à tambour de 55 cartouches qui vous permettra d’attaquer plusieurs adversaires de suite sans avoir à recharger.

Enfin, terminez cette classe avec Renfort pour que vos premiers tirs soient toujours ciblés et Chargé à bloc pour que vous n’ayez pas à vous soucier de chercher des munitions.

Les meilleurs atouts pour cette classe du Nikita AVT

Atout 1 : Pas de course – Lorsque vous utilisez le Grav, vous voulez être rapide et imprévisible et grâce à l’atout Pas de course, votre durée de sprint tactique va augmenter, ce qui va vous permettre de vous déplacer rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

– Lorsque vous utilisez le Grav, vous voulez être rapide et imprévisible et grâce à l’atout Pas de course, votre durée de sprint tactique va augmenter, ce qui va vous permettre de vous déplacer rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%. Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

– Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Et voilà, vous savez tout maintenant sur le Nikita AVT. Découvrez également notre guide du nouveau fusil de précision, le M1916.