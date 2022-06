La meilleure classe Warzone de la Carabine Cooper : accessoires, atouts…

La Carabine Cooper est un fusil d’assaut très puissant dans Warzone Pacific. Découvrez notre classe pour améliorer le recul et la puissance de feu de l’arme.

Warzone propose une grande variété de fusils d’assaut puissants, et bien que la Carabine Cooper ait perdu de sa popularité, elle reste toujours une arme efficace à utiliser sur Caldera et Rebirth Island.

Cette arme est incroyablement polyvalente, ce qui en fait un choix fantastique pour les combats à moyenne et longue distance, et vous pouvez la rendre encore meilleure en l’équipant des bons accessoires et atouts.

Découvrez donc notre guide de la meilleure classe de la Carabine Cooper dans Warzone.

La meilleure classe de la Carabine Cooper dans Warzone

Les meilleurs accessoires de la Carabine Cooper sur Warzone

Bouche : Silencieux MX

: Silencieux MX Canon : Cooper Personnalisé 22″

: Cooper Personnalisé 22″ Lunette : Lunette 3-6x SVT-40 PU

: Lunette 3-6x SVT-40 PU Crosse : Cooper 45RS

: Cooper 45RS Accessoire canon : Garde-main m1941

: Garde-main m1941 Chargeur : Chargeurs à tambour de 60 cartouches de 9mm

: Chargeurs à tambour de 60 cartouches de 9mm Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en polymère

: Poignée en polymère Atout 1 : Poignée ferme

: Poignée ferme Atout 2 : Chargé à bloc

Pour débuter cette classe de la Carabine Cooper, nous allons chercher à améliorer la portée des dégâts et le contrôle du recul de l’arme à l’aide du Silencieux MX et du canon Cooper Personnalisé 22.

Le Garde-main m1941, la crosse Cooper 45RS et la Poignée en polymère vont améliorer considérablement la précision et la stabilité de visée de la Cooper, vous permettant ainsi d’abattre des ennemis éloignés avec une plus grande précision.

En ce qui concerne les munitions, nous vous recommandons d’opter pour les Chargeurs à tambour de 60 cartouches de 9mm pour l’amélioration qu’ils apportent à la cadence de tir et à la vitesse d’ADS de l’arme. En utilisant les munitions Allongées, vous serez sûr que vos balles transperceront les ennemis avec une vitesse accrue.

Ensuite, pour les atouts, nous vous recommandons d’utiliser Poignée ferme afin d’améliorer votre précision lorsque vous tirez en continu, et Chargé à bloc pour vous assurer que vous commencez avec le maximum de munitions.

Les meilleurs atouts pour une classe Carabine Cooper

Atout 1 : Démineur – Les tirs et les explosions non liées à une série d’éliminations vous infligent moins de dégâts.

– Les tirs et les explosions non liées à une série d’éliminations vous infligent moins de dégâts. Atout 2 : Surarmement – Portez deux armes principales.

Portez deux armes principales. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

La Carabine Cooper s’est vite imposée dans la meta de Warzone. Il est possible d’utiliser l’arme avec un fusil de précision comme le K31 Suisse ou une mitraillette comme la MP-40 grâce à l’atout “Surarmement”.