La meilleure classe Warzone de la MP5 Cold War : accessoires, atouts…

Et voilà, vous savez tout maintenant sur les accessoires et atouts que vous devez équiper sur la MP5 de Cold War dans Warzone.

Et pour terminer, le chargeur Chargeur de 45 cartouches est parfait pour enchaîner les éliminations sans avoir à recharger pendant l’action.

Afin de pouvoir enchaîner facilement les adversaires, la Crosse pliable FFTAC va vous rendre beaucoup plus mobile tandis que le Laser de 5mW améliore considérablement la vitesse d’ADS et le tir au jugé.

Alors si vous souhaitez devenir intraitable lors de vos prochaines parties sur Warzone, découvrez quels sont les accessoires et atouts que vous devez absolument utiliser.

Depuis toujours, la MP5 est une arme très appréciée des joueurs de Call of Duty en raison de sa grande rapidité de tir et de ses dégâts conséquents à courte portée.

La MP5 de Cold War est une mitraillette extrêmement puissante sur Warzone à courte portée. Découvrez donc quels sont les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper.

by Dexerto