La meilleure classe Warzone de l’UGM-8 : accessoires, atouts…

En ce qui concerne l’équipement, le Stim et le Semtex continuent d’être particulièrement prisés sur Warzone. Leur simplicité d’utilisation couplée à une utilité qui se vérifie dans un grand nombre de cas de figure en font des équipements incontournables.

Enfin, Survolté permettra de passer plus rapidement d’une arme à l’autre, afin de ne jamais se retrouver en fâcheuse posture.

Alors qu’elle vient à peine de débarquer sur le battle royale, cette nouvelle mitrailleuse semble déjà faire des merveilles avec un K/D de 1,1 et un taux de victoire de 3.47%. Bien sûr, dès que davantage de joueurs l’auront débloquée ces chiffres s’équilibreront. Voici comment l’équiper pour tenter à votre tour de vous illustrer sur Warzone.

Chaque mise à jour saisonnière apporte une foule de nouveaux contenus dans le battle royale, et la saison 4 de Warzone n’y fait pas exception. De la nouvelle carte, Bonne Fortune, à la transformation de Caldera en passant par de nouveaux modes, il y a de quoi faire.

L’UGM-8 est l’une des nouvelles armes de la Saison 4 de Warzone . Voici les accessoires et atouts à prioriser pour permettre à cette mitrailleuse de faire des ravages.

by Isabelle Thierens