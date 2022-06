La meilleure classe Warzone du EM2 : accessoires, atouts…

more

Pour finir, la Poignée agent de terrain aide considérablement à réduire le recul, ce qui est nécessaire sur l’EM2. Et enfin, le chargeur STANAG de 50 cartouches est parfait pour pouvoir prendre part à une escarmouche sans craindre de se retrouver à sec.

Pour commencer, le Silencieux Agency et le Canon Corps expéditionnaire 25.8″ sont parfaits ensemble. Ils augmentent considérablement la portée des dégats n’importe quel fusil d’assaut et aident également à contrôler le recul pour les duels à longue portée.

Alors si vous souhaitez essayer cette arme, découvrez sans plus attendre les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper.

Malgré quelques nerfs, ce fusil d’assaut continue d’être toujours aussi performant, et de nombreux joueurs l’utilisent encore sur Caldera.

Et directement, cette arme s’est imposée comme l’une des meilleures à longue distance.

L’EM2 est un fusil d’assaut qui a toujours eu une place spéciale dans la méta des armes Warzone à distance en raison de sa précision et de ses dégâts plus que décents. Découvrez donc comment vous devez équiper cette arme afin de maximiser son potentiel.

by Ludovic Quinson