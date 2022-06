La meilleure classe Warzone du K31 Suisse : accessoires, atouts…

more

Et voilà vous savez maintenant tout sur le K31 Suisse. Nous vous conseillons d’associer ce fusil de précision avec une mitraillette telle que le MAC-10 ou la Bullfrog afin d’être également compétitif à courte portée.

Et enfin, la Poignée Bruiser va augmenter votre mobilité globale afin que vous puissiez être suffisamment rapide pour vous repositionner.

Pour commencer cette classe, nous avons opté pour le Silencieux GRU . Cet accessoire augmentera considérablement la vélocité et la portée des balles du K31, tout en cachant vos tirs de la minimap. Le canon Éclaireur de combat 24.9″ est l’ajout parfait pour augmenter davantage la vitesse et la portée des dégats vos balles.

Cette classe du K31 Suisse est idéale pour les duels à toutes les distances à la fois sur Caldera et Rebirth Island.

La popularité de l’arme a chuté suite aux nerfs des snipers dans la saison 3 de Warzone Pacific, mais elle peut encore être efficace après avoir équipé les bons accessoires et atouts.

Le K31 Suisse de Black Ops Cold War était autrefois l’une des armes les plus populaires de Warzone grâce à sa vitesse d’ADS incroyablement rapide, son temps de tir rapide et son impressionnante mobilité.

Le K31 Suisse est un puissant fusil de sniper dans Warzone à condition d’équiper les bons accessoires et atouts.

by Dexerto