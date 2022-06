La meilleure classe Warzone du Type 100 : accessoires, atouts…

more

Et voilà, vous savez tout maintenant sur le Type 100. Découvrez également notre récent guide complet du NZ-41 qui est un fusil d’assaut particulièrement puissant.

Avec une vitesse de mouvement maximale, il est maintenant important d’augmenter la stabilité et la précision de l’arme, c’est là que le Garde-main m1941 intervient. Le canon Warubachi 134mm quant à lui rendra le Type 100 dévastateur en combat rapproché.

Le Type 100 est capable de totalement anéantir les ennemis de près comme à moyenne portée. Alors pour commencer, nous voulons que cette arme soit dotée d’une vitesse de déplacement rapide ainsi que d’une bonne vitesse ADS, et pour cela, la Poignée en polymère, le Déflecteur ardoise et la crosse Warubachi Squelettique sont les accessoires parfaits.

Et avec autant d’options parmi lesquelles choisir, il est parfois difficile de trouver celle qui se démarque des autres.

by Dexerto