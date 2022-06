La meilleure classe Warzone du Bren : accessoires, atouts…

Le Bren est une mitrailleuse lourde qui peut infliger de sérieux dégâts dans Warzone à condition d’équiper les bons accessoires et atouts.

Le Bren est une arme extrêmement puissante qui était autrefois très populaire en raison de sa grande portée, de son faible recul, ainsi que de sa quantité impressionnante de munitions et de sa puissance de feu.

Si cette mitrailleuse est légèrement tombée en disgrâce après avoir reçu différents nerfs, elle reste cependant toujours très intéressante à utiliser.

Alors si vous souhaitez (re)découvrir cette arme, découvrez les accessoires et atouts que vous devez équiper.

La meilleure classe du Bren dans Warzone

Les meilleurs accessoires du Bren

Bouche : Silencieux MX

: Silencieux MX Canon : Sceptre de la Reine 705 mm

: Sceptre de la Reine 705 mm Lunette : Lunette PU 3-6x SVT-40

: Lunette PU 3-6x SVT-40 Crosse : Modèle de la reine 11 BH

: Modèle de la reine 11 BH Accessoire canon : Garde-main m1941

: Garde-main m1941 Chargeur : Chargeurs de 40 cartouches de 6.5mm Sakura

: Chargeurs de 40 cartouches de 6.5mm Sakura Munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en polymère

: Poignée en polymère Atout 1 : Poignée ferme

: Poignée ferme Atout 2 : Chargé à bloc

Tout d’abord, nous allons nous concentrer sur la maîtrise du recul du Bren, c’est là que le Silencieux MX entre en scène. Le canon Sceptre de la Reine 705 mm quant à lui est parfait pour les combats à longue distance, car il augmente la vitesse des balles, le contrôle du recul, la précision et élimine même la perte de dégâts à distance.

La précision de l’arme étant améliorée, vous pouvez augmenter vos chances d’atteindre vos cibles à plus longue portée en équipant Lunette PU 3-6x SVT-40. La crosse Modèle de la reine 11 BH améliorera également la stabilité de la visée et rendra le recul plus facile à gérer.

Le Garde-main m1941 permet un meilleur contrôle du recul avec la Poignée en polymère, ainsi que de bénéficier d’une meilleure précision tandis que les chargeurs de de 40 cartouches de 6.5mm Sakura vous permettra de ne pas être à court de munitions trop rapidement.

Le type de munitions Allongées vous permettra maximiser la vitesse des balles, ce qui est extrêmement important en duel.

Et pour finir, nous avons décidé d’équiper l’atout Poignée ferme l’option afin de vous aider à réussir vos tirs, tandis que Chargé à bloc vous permet de commencer avec un maximum de munitions en réserve pour ne pas avoir à en chercher pendant un combat.

Les meilleurs atouts pour une classe Bren

Atout 1 : Pas de course – L’atout va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

– L’atout va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%. Atout 2 : Surarmement/Fantôme – Utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

– Utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Éclaireur de combat – Cet atout vous permet de révéler la position des ennemis sur lesquels vous tirez dessus, et ce même à travers les murs.

Et voilà, vous connaissez maintenant tous les éléments qui composent la meilleure classe actuelle du Bren dans Warzone.