La meilleure classe Warzone du Dragunov : accessoires, atouts…

Le Laser tactique donne des avantages conséquents pour votre arme. En effet, il accélère la visée et la stabilise. Vous serez ainsi placé dans les meilleures conditions pour viser correctement vos adversaires.

Le Silencieux monolithique et le Canon étendu 660mm sont deux accessoires primordiaux de l’arme. Ils permettent à la fois d’augmenter ses dégâts à distance et d’augmenter considérablement la vitesse de ses balles. Ces accessoires ralentissent cependant la visée. Pour contrer cela, la Crosse squelettique est le choix désigné.

L’arme étant extraordinairement faible depuis sa sortie elle est restée dans les limbes du jeu. Malgré tout, si vous voulez être le plus grand anticonformiste de Warzone, voici la meilleure classe pour le Dragunov que nous puissions trouver.

Découvrez la meilleure classe du Dragunov. Le fusil de sniper légendaire de par sa faiblesse dans Call of Duty: Warzone Pacific.

by Dexerto