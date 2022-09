La meilleure classe Warzone du SP-R 208 : accessoires, atouts…

Le SP-R 208 est un fusil de précision à verrou capable d’éliminer les ennemis à longue distance avec précision et rapidité. Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts à utiliser afin de maximiser son potentiel dans Warzone.

Les snipers de Modern Warfare sont divisés en deux catégories : les fusils de précision et les fusils tactique. Et le SP-R 208 se trouve dans la catégorie des fusils tactique en raison de sa vitesse et sa mobilité par rapport aux snipers plus lourds comme le HDR.

Capable d’abattre des ennemis en un seul coup à la tête, combiné à sa vitesse de visée et à sa grande mobilité, le SP-R vous permettra d’éliminer des équipes avant même qu’elles ne comprennent ce qu’il se passe.

Alors si vous souhaitez tenter de jouer avec cette arme, découvrez les meilleurs accessoires et atouts sur Warzone.

La meilleure classe SP-R 208 Warzone

Activision Les accessoires que vous devez équiper sur le SP-R 208 dans Warzone.

Les meilleurs accessoires du SP-R 208

Bouche : Silencieux monolithique

: Silencieux monolithique Canon : SP-R 26″

: SP-R 26″ Laser : Laser Tactique

Laser Tactique Lunette : Solozero SP-R 28mm

: Solozero SP-R 28mm Munitions : Chargeurs de 5 cartouches de .338 Lapua Mag

Notre classe du SP-R 208 se concentre principalement sur l’amélioration de la vitesse et de la précision de l’arme. Nous allons donc commencer par équiper le Silencieux monolithique afin de cacher vos tirs des radars ennemis et augmenter la portée des dégâts de l’arme.

Le canon SP-R 26″ donnera un coup de pouce aux dégâts et à la précision du sniper. Un sniper doit également être imprévisible et se déplacer pendant les duels, et l’accessoire Laser tactique rendra cela beaucoup plus facile.

Nous vous recommandons vivement d’équiper la lunette Solozero SP-R 28mm, car elle offre un grossissement x7, ce qui vous permettra de réaliser des tirs dans la tête plus facilement.

Enfin, nous vous conseillons vivement d’utiliser les Chargeurs de 5 cartouches de .338 Lapua Mag.

Activision Le SP-R 208 est terrifiant sur Warzone.

Les meilleurs atouts pour une classe SP-R 208

Atout 1 : Pas de course – Lorsque vous utilisez le SP-R 208, vous voulez être rapide et imprévisible et grâce à l’atout Pas de course, votre durée de sprint tactique va augmenter, ce qui va vous permettre de vous déplacer rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

: Pas de course – Lorsque vous utilisez le SP-R 208, vous voulez être rapide et imprévisible et grâce à l’atout Pas de course, votre durée de sprint tactique va augmenter, ce qui va vous permettre de vous déplacer rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%. Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

: Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Et voilà, vous savez tout maintenant sur le SP-R 208.