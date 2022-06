La meilleure classe Warzone de la MG 82 : accessoires, atouts…

La MG 82 s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures mitrailleuses de Warzone. Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts que vous devez absolument équiper.

Dès son introduction lors du lancement de la Saison 4 de Warzone, la MG 82 s’est imposée comme l’une des meilleures armes du Battle Royale.

Rapidement, les développeurs ont donc déployé différents nerfs sur cette mitrailleuse afin de totalement l’affaiblir au profit de certains fusils d’assaut comme la Krig ou la C58.

Cependant, même si la MG 82 a perdue de sa superbe sur Warzone. Elle n’en reste pas moins efficace en raison de sa puissance et de son excellent contrôle.

Découvrez donc sans plus attendre, les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper pour la MG 82 sur Warzone Pacific.

Les meilleurs accessoires pour la MG 82 sur Warzone

Bouche : Silencieux Agency

Canon : Corps expéditionnaire 16.4″

Lunette : Axial Arms x3

Accessoire canon : Poignée Agent de terrain

Poignée arrière : Revêtement de serpent

La véritable force de la MG 82 réside dans sa capacité à tirer sans effort sur les adversaires à distance avec une précision irréprochable. Lorsqu’elle est équipée des accessoires ci-dessus, la MG 82 devient une menace.

Le Silencieux Agency et le canon Corps expéditionnaire 16.4″ permettent d’augmenter la portée effective des dégâts, la vitesse des balles, le contrôle du recul vertical/horizontal. Vous êtes également invisible sur la minimap lorsque vous tirez.

La Poignée Agent de terrain va vous assurer une précision extrême puisqu’elle va réduire le contrôle du recul vertical et horizontal.

Cependant, comme toutes les mitrailleuses, la MG 82 a du mal à se déplacer. Et bien que la poignée arrière Revêtement de serpent aide à l’accélération de l’ADS de l’arme, la meilleure option pour les combats rapprochés est de passer à votre arme secondaire.

Les meilleurs atouts pour une classe MG 82 sur Warzone

Atout 1 : Pas de course – L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

Atout 2 : Fantôme – L'atout Fantôme offre aux joueurs un gameplay bien plus agressif sur Warzone, parfait pour les fusils d'assaut ou les armes à courte distance. Il vous empêche d'être repéré par les drones ennemis. Vous servez furtif et prendrez vos ennemis à revers.

Atout 3 : Survolté – Cet atout permet un changement d'arme plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Et voilà, vous savez tout sur la MG 82. Il ne vous reste plus qu’à reproduire cette classe et de juger par vous-même sa puissance.