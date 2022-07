La meilleure classe Warzone de l’AX-50 : accessoires, atouts…

more

Pour continuer notre classe, le Laser tactique est parfait car il permet une amélioration de la vitesse de visée et de la stabilité de l’arme. La poignée quant à elle augmentera votre vitesse de visée et votre vitesse de tir.

Puis, le Canon usine 32.0″ est idéal car il permet l’augmentation de la portée des dégâts, de la vitesse des balles et du contrôle du recul entre les tirs.

Pour commencer nos meilleurs accessoires pour l’AX-50, nous avons opté pour le Silencieux monolithique , car celui-ci augmente la portée des dégâts et vous rend invisible sur les radars ennemis pendant vos tirs.

Cette classe de l’AX-50 est principalement axée sur sa vitesse tout en gardant un équilibre entre la taille du chargeur et la précision.

Découvrez donc quels sont les meilleurs accessoires et atouts que vous devez absolument équiper afin de maximiser le potentiel de cette arme.

L’AX-50 a toujours été un fusil de précision très apprécié des joueurs Warzone en raison de sa portée et de ses dégâts. Découvrez donc quels sont les accessoires et atouts que vous devez équiper.

by Dexerto