La meilleure classe Warzone de l’AUG MW : accessoires, atouts…

L’AUG de Modern Warfare est une arme peu utilisée par les joueurs et pourtant elle peut s’avérer particulièrement efficace. Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper sur Warzone.

Depuis l’intégration de Black Ops Cold War dans Warzone, certaines armes possèdent deux versions que les joueurs peuvent utiliser. L’AUG fait notamment partie de cette catégorie avec une arme de Modern Warfare qui est une mitraillette et une autre de Black Ops Cold War qui est un fusil tactique.

La version de Cold War a dominé pendant un temps la méta de Warzone grâce à sa cadence de tir élevée et à ses dégâts incroyables.

Cependant, la version Modern Warfare de l’AUG n’a quant à elle jamais été très populaire sur le Battle Royale.

Et pourtant, cette arme est capable d’infliger de sérieux dégâts à courte et moyenne portée. Alors afin de maximiser son potentiel, découvrez les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper pour Warzone Pacific.

La meilleure classe AUG de Modern Warfare sur Warzone

Lootshare Les accessoires que vous devez équiper sur l’AUG de Modern Warfare.

Les meilleurs accessoires de l’AUG de MW sur Warzone

Bouche : Silencieux monolithique

: Silencieux monolithique Canon : Canon étendu 407 mm

Canon étendu 407 mm Accessoire de Cannon : Poignée avant de Commando

: Poignée avant de Commando Munitions : Chargeurs à tambour de 60 cartouches 5,56 OTAN

Activision L’AUG de Modern Warfare est une arme bien trop sous-estimée.

Les meilleurs atouts pour une classe AUG de MW

Atout 1 : Pas de course – L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

: Pas de course – L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%. Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

: Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Et voilà, vous savez tout maintenant sur l’AUG de Modern Warfare. Il ne vous reste plus qu’à reproduire cette classe et de juger par vous même sa puissance sur Caldera et Rebirth Island.