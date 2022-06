La meilleure classe Warzone de l’AK-74u : accessoires, atouts…

L’AK-74u est une mitraillette relativement puissante qu’il ne faut surtout pas sous-estimée dans Warzone. Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts afin de maximiser le potentiel de cette arme.

Depuis l’intégration des armes de Vanguard de Warzone, les joueurs disposent maintenant d’un large éventail de choix en ce qui concerne notamment les mitraillettes.

Et avec autant d’options parmi lesquelles choisir, il est parfois difficile de trouver celle qui vous correspond le plus.

Alors afin de vous aider, découvrez ce guide complet de l’AK-74u qui est une arme bien trop sous estimée.

En raison de sa rapidité de tir et de ses dégâts décents à mi-distance, cette mitraillette est redoutable à courte et moyenne portée.

Découvrez donc sans plus attendre les atouts et accessoires que vous devez équiper sur cette arme dans Warzone.

La meilleure classe AK-74u sur Warzone

Les meilleurs accessoires de l’AK-74u sur Warzone

Bouche : Silencieux GRU

: Silencieux GRU Canon : VDV Renforcé 9.3″

: VDV Renforcé 9.3″ Crosse : Crosse squelettique KGB

: Crosse squelettique KGB Accessoire canon : Poignée Spetsnaz

: Poignée Spetsnaz Munitions : Chargeur à tambour de 40 cartouches

Cette classe de l’AK-74u est conçue pour dominer de près, tout en étant utile dans les situations à moyenne portée. Sa vitesse de balle est extrêmement rapide, ce qui permet de totalement déchirer les ennemis en quelques secondes.

Le silencieux GRU est un accessoire obligatoire. Il fonctionne de la même manière que le silencieux monolithique de Modern Warfare, en augmentant les dégâts de la mitraillette à distance tout en vous maintenant invisible de la minimap. Afin de rendre l’arme plus polyvalente et efficace à distance, le canon VDC renforcé 9,3″ va permettre d’augmenter la portée des dégâts.

Afin que vous soyez le plus précis possible, la poignée Spetsnaz va devenir votre meilleur ami. Cette poignée réduit considérablement le recul vertical et horizontal, ce qui permet des tirs précis même à moyenne distance.

Pour les munitions, nous avons opté pour chargeur à tambour de 40 cartouches. Avec une mitraillette, vous voulez être aussi mobile que possible et certains chargeurs réduisent la vitesse d’ADS.

Le chargeur à tambour de 40 cartouches n’a pas d’impact sur votre mobilité, il réduit seulement votre vitesse de rechargement, ce qui est un compromis intéressant. Enfin, pour augmenter votre vitesse de déplacement lorsque vous tirez, la crosse squelettique KGB est un excellent choix.

Les meilleurs atouts pour une classe AK-74u

Atout 1 : Pas de course – L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%.

: Pas de course – L’atout Pas de course va augmenter votre durée de sprint tactique ce qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la carte. La vitesse pour s’accroupir est également augmentée de 30%. Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

: Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Et voilà, vous savez tout maintenant sur l’AK-74u. Nous vous conseillons d’associer cette mitraillette avec une arme compétitive à longue distance comme le Vargo 52 par exemple.