La meilleure classe Warzone de la Milano : accessoires, atouts…

Et voilà, vous savez maintenant tout sur la Milano.

Pour finir, le Chargeur rapide de 55 cartouches (Salve) assurera un rechargement plus rapide en même temps qu’une capacité de munitions accrue.

Afin de donner un coup de pouce supplémentaire à la vitesse des balles et à la portée des dégâts de l’arme, le canon Lourd renforcé de 10.1″ est le mieux placer, tandis que pour compenser la perte de vitesse de déplacement, le Projecteur Equipe Tiger est l’accessoire parfait.

Pour débuter cette classe, nous vous conseillons d’équiper le Silencieux Agency afin d’augmenter la portée des dégâts et la vitesse des balles de la mitraillette tout en contrôlant le recul vertical. Vous pouvez également bénéficier de la suppression du bruit de cet accessoire pour rester à l’écart des radars ennemis.

Découvrez donc sans plus attendre, les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper sur la Milano pour Warzone Pacific.

De plus, cette arme n’a subi que très peu de changements au cours des dernières saisons, conservant ainsi son recul et ses dégâts. Cela fait donc de la Milano l’une des meilleures mitraillettes du jeu.

La Milano est une mitraillette extrêmement mortelle qui est capable d’infliger de sérieux dégâts à courte portée. Voici les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper pour lui permettre de briller dans Warzone Pacific .

