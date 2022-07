La meilleure classe Warzone du KG M40 : accessoires, atouts

more

Le Semtex reste une valeur sûre, et le Stimulant permet de pouvoir compter sur un complément de santé ainsi qu’un boost de vitesse de dernière seconde lorsque le combat commencer à se corser.

Le Chargeur à tambour de 60 cartouches Klauser vous permettra de vous lancer dans le feu de l’action sans avoir à vous soucier de recharger. De plus, la poignée en polymère apportera un peu de stabilité à vos tirs pendant les longues rafales pendant que les munitions Allongées amélioreront la vitesse des balles.

Le Krausnick 12V et la M1930 Strife inclinée, permettront également de booster la précision. Cela se fait au prix d’un petit nerf de la vitesse de l’ADS, mais grâce à la Poignée Ferme, cela reste dérisoire. Pour ce qui est de la lunette, le Déflecteur Ardoise continue de faire ses preuves, mais à vous de choisir ce qui vous convient le mieux.

Si vous souhaiter tenter votre chance, voici les meilleurs accessoires et atouts à équiper pour Warzone Pacific.

À peine arrivé sur le battle royale, le KG M40 a déjà commencé à séduire les foules. En dehors de l’attrait de la nouveauté, il faut bien avouer que ce fusil d’assaut a tout pour plaire, une cadence de tir solide, de très bons dégâts par tir, une portée séduisante … que demander de plus ?

by Dexerto